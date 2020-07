Đại biểu HĐND tỉnh Bình Định lo ngại tội phạm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định diễn ra từ ngày 15-17.7, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về tình trạng mua bán ma túy, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê , thanh thiếu niên tổ chức thành băng nhóm đánh nhau gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội khiến người dân lo lắng, hoang mang.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, cho rằng các tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ đòi nợ là “vỏ bọc” lý tưởng để nạn cho vay nặng lãi , băng nhóm đòi nợ thuê hoạt động; ảnh hưởng lớn đến tình hình trị an xã hội, gây tâm lý lo lắng cho người dân. Do đó, tại kỳ họp mới đây, Quốc hội đã thông qua luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó có nội dung cấm loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ. UBND tỉnh Bình Định sẽ chỉ đạo lực lượng công an xử lý kiên quyết, cử lý nghiêm các loại tội phạm nói chung và tội phạm về "tín dụng đen", buôn bán, sử dụng ma túy, chất gây nghiện nói riêng.

Trả lời các kiến nghị của đại biểu, đại tá Võ Đức Nguyện , Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh này đã phát hiện, triệt phá các hành vi vi phạm pháp luật do 426 người tụ tập thành 91 nhóm để trộm cắp, đánh bạc, gây rối, đánh nhau… gây mất an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Định cũng phát hiện, khởi tố 31 vụ/ 56 bị can liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.