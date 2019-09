ĐBQH bức xúc vì sự 'dối trá' trong thông tin về sự cố cháy công ty Rạng Đông

Mất bò mới lo làm chuồng Cũng theo bà Bùi Thị An, từ nhiệm kỳ 2004-2011, khi bà còn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2011, chủ trương di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm, độc hại ra khỏi nội đô đã được quyết định nhưng từ đó đến nay vẫn chưa thực hiện. Từ đó, bà An đề nghị, ngay sau vụ việc này Hà Nội cần rà soát lại ngay trên địa bàn có những cơ sở sản xuất sử dụng hóa chất độc hại, nguy cơ ô nhiễm giống như Rạng Đông để sớm yêu cầu di dời khỏi nội thành. “Chúng ta không thể để những kho hóa chất vô cùng độc hại, giống như những “quả bom nổ chậm” ở giữa khu dân cư có hàng chục nghìn người đang sinh sống. Đây là bài học nhãn tiền, đừng lặp lại câu chuyện ‘mất bò mới lo làm chuồng’”, bà An nêu.