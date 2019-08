Đề nghị cách chức Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình vì gian lận thi cử

Cụ thể, với cương vị là Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017-2018 tỉnh Hòa Bình, ông Cửu đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện Quy chế thi, nhất là khâu chấm thi; không kịp thời phát hiện ra những sơ hở có thể dẫn đến vi phạm để khắc phục.

Từ đó để xảy ra sai phạm, can thiệp, tác động, sửa chữa, nâng điểm thi cho 65 thí sinh trong 2 năm 2017 - 2018, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục tỉnh nhà; gây bức xúc trong xã hội, làm mất đi cơ hội của các thí sinh khác vào các trường đại học, cao đẳng chính quy; bước đầu có đến 7 cán bộ chấm thi ngành giáo dục tỉnh Hoà Bình bị khởi tố, bắt tạm giam để xử lý hình sự.

Ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình, bị cảnh cáo do vụ gian lận thi cử tại tỉnh này

Tại phiên họp, Tỉnh ủy cũng họp xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Trọng Đắc, Tỉnh uỷ viên, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi; Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2017- 2018 tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, ông Đắc đã thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi; bố trí thành viên tại một số Ban của Hội đồng thi sai quy chế thi; giao nhiệm vụ cho trưởng, Phó Ban Phúc khảo chưa đúng với quy chế thi; thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ dưới quyền để một số cán bộ chấm thi cấu kết với nhau can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trái pháp luật cho 65 thí sinh trong 2 năm 2017 - 2018, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Tỉnh ủy Hòa Bình kết luận ông Bùi Trọng Đắc phải chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi được giao phụ trách và đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Trước đó, tại phiên họp diễn ra ngày 28.7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Lương, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thi, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban In sao đề thi, Trưởng Ban coi thi THPTQG năm 2017- 2018 tỉnh Hòa Bình.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Đinh Thị Hường, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thi, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi; Trưởng Ban Làm phách bài thi tự luận; Trưởng Ban Phúc khảo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017- 2018 tỉnh Hòa Bình; và ông Nguyễn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình.

Ủy ban Kiểm tra cũng yêu cầu 21 người là Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, gồm ông Trần Duyên Hải, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính , Phó trưởng Ban Chỉ đạo thi năm 2018, và 20 uỷ viên Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2017- 2018 tại tỉnh Hoà Bình là giám đốc, phó giám đốc một số sở, ban, ngành của tỉnh, phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố, nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm trước tổ chức đảng nơi sinh hoạt, nơi công tác, do Ban Chỉ đạo thi không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017- 2018, do để xảy ra vụ việc can thiệp, nâng điểm thi trái pháp luật cho 65 thí sinh năm 2017- 2019, gây hậu qủa rất nghiêm trọng.