Đề nghị truy tố cựu chánh thanh tra tiếp tay cho đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Ngày 4.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đặng Anh Tuấn, cựu Chánh thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông, về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là một trong những vụ án giai đoạn 2 của đường dây đánh bạc ngàn tỉ do Nguyễn Văn Dương cầm đầu

Theo kết luận điều tra, năm 2016, thông qua công tác nghiệp vụ, Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông phát hiện 14 game (trò chơi) trực tuyến trên mạng internet thuộc lãnh thổ Việt Nam có dấu hiệu cờ bạc. Thời điểm đó, ông Đinh Tiến Dũng, Phó chánh Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông, đã có văn bản đề nghị ông Đặng Anh Tuấn, lúc đó là Chánh Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông lúc đó là ông Trương Minh Tuấn thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh.

Ngày 5.10.2016, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký Quyết định số 1718 QĐ- BT&TT về việc thành lập đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên, do ông Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn kiểm tra phát hiện một số cá nhân, doanh nghiệp phát hành game cờ bạc, trong đó có game bài Tip.Club liên quan đến Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (Công ty CNC) của Nguyễn Văn Dương , nên đã có các báo cáo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn về tình hình, đồng thời có đề xuất “... chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xem xét, xử lý đối với các sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng có dấu hiệu tội phạm hình sự”.

Tuy nhiên, bị can Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh Thanh tra, lấy quyền hạn là cấp trên trực tiếp để yêu cầu ông Đinh Tiến Dũng (trưởng đoàn kiểm tra) phải sửa Báo cáo số 03, thêm nội dung đề xuất giải thể đoàn kiểm tra. Do ông Dũng không thực hiện theo yêu cầu này nên Đặng Anh Tuấn đã tự ý quyết định chỉ đạo soạn thảo và ký phiếu trình số 63/Ptr- Ttra để đề xuất nội dung “dừng hoạt động của đoàn kiểm tra”, với những căn cứ nêu trong phiếu trình là theo ý chủ quan của Đặng Anh Tuấn và không đúng tình hình thực tế.

Đồng thời, sau khi Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có bút phê “Đồng ý. Trong trường hợp cần thiết, Thanh tra Bộ đề xuất thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra”, thì bị can Tuấn với trách nhiệm là Chánh Thanh tra đã không có đề xuất, kiến nghị gì về việc thanh tra, xử lý đối với 14 cổng game có yếu tố cờ bạc.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, bị can Tuấn khai báo, lý do không có ý kiến chỉ đạo với đoàn kiểm tra hoặc đề xuất bộ trưởng về việc chuyển hồ sơ, thông tin game bài Tip.Club sang Bộ Công an để điều tra, là vì tháng 9.2016, Thanh tra Bộ này đã chuyển hồ sơ game bài RikVip của Công ty VTC Online sang Cục A87 Bộ Công an để giải quyết và game bài Tip.Club chính là game bài RikVip đổi tên.

Tuy nhiên, cơ quan An ninh điều tra xác định thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Cục A87 Bộ Công an đã tiến hành xác minh, xác định game bài RikVip đã dừng hoạt động, dữ liệu đã bị xóa, không xác định được máy chủ, nên không còn điều kiện để xác minh làm rõ (phù hợp với kết quả điều tra giai đoạn 1 là game bài RikVip dừng hoạt động từ ngày 20.8.2016; đến ngày 1.9.2016, chuyển đổi địa chỉ IP và trang Web mới; chỉnh sửa thay đổi giao diện game và có tên Tip.Club). Trong khi đó, đến tháng 10.2016 Bộ Thông tin - Truyền thông mới thành lập Đoàn kiểm tra 1718.

Đặng Anh Tuấn khai nhận lý do đề xuất giải thể đoàn kiểm tra là vì quá trình làm nhiệm vụ có một số cá nhân của các doanh nghiệp viễn thông phản ánh việc đoàn kiểm tra thực hiện thời gian dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, Đặng Anh Tuấn cho rằng hoạt động của đoàn kiểm tra sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Thanh tra Bộ nên tự ý quyết định việc đề xuất dừng đoàn kiểm tra không có sự thống nhất với đoàn kiểm tra.

Quá trình điều tra, mặc dù Đặng Anh Tuấn không thừa nhận, nhưng tài liệu điều tra có cơ sở khẳng định, ngày 14.3.2017, Đặng Anh Tuấn đã nhận được Báo cáo số 02/BC-ĐKT có bút phê chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông nhưng Tuấn không chuyển cho đoàn kiểm tra để thực hiện. Như vậy, có căn cứ xác định Đặng Anh Tuấn đã có hành vi cản trở hoạt động của Đoàn kiểm tra 1718 ngay từ trong thời gian này, không phải chỉ đến khi đoàn kiểm tra có Báo cáo số 03/BC-ĐTK ngày 5.6.2017.

Từ đó, cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi của Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh Thanh tra để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với lỗi cố ý, nhằm mục đích giải thể đoàn kiểm tra và không xử lý đối với các cá nhân, tổ chức phát hành game có dấu hiệu cờ bạc, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức này thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài.