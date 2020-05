Đề xuất bổ sung đối tượng nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lạng Sơn, địa phương này có khoảng hơn 20.000 lao động từ các nơi khác đến làm ăn, trong đó nhiều đối tượng không nằm trong nhóm lao động tự do được hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng theo quyết định của Chính phủ. Đó là những người làm nghề giúp việc, phụ hồ, vặt lông gà, trông trẻ, kéo xe, cắt cỏ thuê.

Tuy nhiên, bà Nông Thị Thảo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, kiến nghị bổ sung các hợp tác xã, trường mầm non tư thục vào diện được hỗ trợ. “Ngày 25.5, Lạng Sơn bắt đầu chi trả cho nhóm đối tượng tự do nằm trong Quyết định 15, những đối tượng phát sinh thêm, tỉnh đã kiến nghị Bộ LĐ-TB-XH bổ sung vào danh sách hỗ trợ. Nếu T.Ư không đồng ý, địa phương sẽ báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định”, ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.Hà Nội, cho biết từ tuần này, Hà Nội bắt đầu chi trả cho các đối tượng lao động tự do. Tuy nhiên, ông Dân cũng cho hay: “Có nhiều phát sinh liên quan đến xác định thu nhập của cá nhân lao động và mức sống của hộ gia đình lao động. Chẳng hạn, một người đi làm xe ôm nhưng gia đình có điều kiện, nếu được hỗ trợ thì sẽ gây bất bình vì nhiều người khó khăn hơn, nhưng không thuộc diện được hỗ trợ”.

Bên cạnh đó, việc Bộ LĐ-TB-XH quy định cụ thể địa điểm nơi làm việc của đối tượng lao động tự do đang gây khó cho địa phương. “Bộ quy định lao động làm bốc vác, vận chuyển hàng hóa ở cảng hàng không, nhà ga, đường sắt, bến tàu, chợ… quy định rõ địa điểm như vậy rất khó cho các địa phương, bởi nhiều người làm bốc vác ở những địa điểm khác như công trình xây dựng, thì không thuộc đối tượng hỗ trợ… Chúng tôi cũng đã có đề nghị Bộ hướng dẫn chung là lao động có thu nhập chính từ bốc vác, bán hàng rong … không cần quy định cụ thể địa điểm làm ở đâu”, ông Dân nói.

Bà Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hòa Bình, cho hay: “Trong Quyết định 15 có nêu những trường hợp bổ sung thêm do nguồn lực địa phương chi trả. Chúng tôi cũng đã tham mưu và trình bổ sung đối tượng thuộc nhóm lao động tự do, bởi người này được, người kia không được cũng bất cập”.

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An, đến nay tỉnh đã chi trả cho các đối tượng và còn hơn 300 tỉ đồng chi trả cho các đối tượng còn lại, nên gặp rất nhiều khó khăn. Đó là lý do Nghệ An khó có thể mở rộng đối tượng ngoài Quyết định 15 và mong Bộ LĐ-TB-XH cùng với các địa phương tháo gỡ, đặc biệt là hỗ trợ nguồn kinh phí cho những tỉnh đặc thù như Nghệ An.