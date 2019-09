Đề xuất miễn thị thực 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, tờ trình và dự thảo luật của Chính phủ trình bổ sung 3 điều và sửa đổi 18 điều của luật số 47, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, bất cập trong thời gian qua; kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh và bảo đảm sự đồng bộ với quy định của pháp luật khác có liên quan mới được ban hành, cũng như tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập, xuất cảnh , góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển, theo quyết định của Chính phủ, nếu đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế ; có không gian riêng biệt, có ranh giới địa lý xác định, được cách biệt với lãnh thổ bên ngoài; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; và không làm phương hại đến quốc phòng , an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi quy định về thời hạn của thị thực, thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư nước ngoài theo hướng nâng thời hạn tối đa của thẻ tạm trú lên đến 10 năm, để khuyến khích nhà đầu tư chiến lược, hoặc đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn được ưu tiên.

Về bổ sung quy định miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào các khu kinh tế ven biển, ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đề nghị phải kèm theo các điều kiện chặt chẽ và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể, bảo đảm sự linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

“Nước ta có rất nhiều khu kinh tế ven biển trong đất liền, có diện tích rộng, trải dài theo chiều dọc của đất nước, cách xa sân bay và nhiều nơi có vị trí địa lý, chính trị quốc phòng an ninh , nếu tất cả đều miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh sẽ tiềm ẩn các nguy cơ về quốc phòng, an ninh , khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý hoạt động người nước ngoài”, ông Việt nhấn mạnh.