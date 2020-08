Điều tra nghi án đổ trộm hơn 28 tấn chất thải tại Thanh Hóa

Trước đó, chiều 23.8, người dân TT.Nông Cống (H.Nông Cống) phát hiện có xe tải đầu kéo chở số lượng lớn bao tải, bên trong chứa chất thải dưới dạng bột mịn, màu đen, bốc mùi hôi, đang được đổ xuống khu vực chân núi, cạnh bãi rác TT.Nông Cống (H.Nông Cống).

Nghi vấn có dấu hiệu đổ trộm chất thải , người dân đã báo Công an H.Nông Cống điều tra, làm rõ. Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng của Công an H.Nông Cống đến hiện trường thì ghi nhận nhiều bao tải chứa chất thải (chưa rõ thành phần chất thải) đang được hạ tải từ xe tải đầu kéo biển số 36C - 005.05, do tài xế Nguyễn Hữu Thắng (ngụ H.Yên Thành, Nghệ An) điều khiển. Các bao tải sau khi hạ xuống đất đã được đổ thẳng xuống hồ nước rộng gần 100 m