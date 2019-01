Điều tra tai nạn thảm khốc 'xe container tông hàng loạt xe máy, 4 người tử vong'

Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc do xe container gây ra khiến ít nhất 4 người tử vong, 18 người bị thương khi các nạn nhân đang dừng xe máy chờ đèn đỏ.

Khoảng 15 giờ 35 ngày 2.1, xe đầu kéo BS 62C - 043.48, kéo theo rơ moóc container BS 62R - 001.08 do tài xế Phạm Thành Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Bình Đức, H.Bến Lức, Long An) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng miền Tây về TP.HCM. Khi đến nút giao thông tại ngã tư Bình Nhựt (ấp 3, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức, cách cầu Bến Lức khoảng 150 m), xe container này tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, làm 4 người tử vong, 18 người bị thương.

tin liên quan Xe container tông 21 xe máy dừng đèn đỏ, 4 người chết, hàng chục người bị thương Ba nạn nhân tử vong đã xác định danh tính gồm: Mai Huỳnh Đức (20 tuổi, ngụ H.Thạnh Hóa, Long An); Trần Quốc Cường (22 tuổi, ngụ H.Tân Hưng, Long An); Trần Quốc Duy (20 tuổi, ngụ Tây Ninh); còn 1 người chưa xác định danh tính.

Trả lời Thanh Niên, ông Phùng Văn On, Phó ban chuyên trách An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An, cho biết tại hiện trường có 21 xe máy bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn kinh hoàng. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu ở BV Chợ Rẫy TP.HCM, BV Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM và Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Long An. Một số đã được cấp cứu và xuất viện. Đến 18 giờ 30, hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng. Các xe máy và xe container đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, tài xế Phạm Thành Hiếu đã đến Công an H.Bến Lức trình diện và công an đã tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tối cùng ngày, ông Phạm Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng Ban ATGT, Sở LĐ-TB-XH Long An đến BV đa khoa tỉnh Long An thăm hỏi nạn nhân đang điều trị. Sau đó, ông Cảnh cùng đoàn công tác đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) thăm các nạn nhân khác.

Ông Cảnh cho biết công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng này.

Ảnh: Trần Tiến Nạn nhân trong vụ tai nạn được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy tối 2.1

Tối 2.1, UBND tỉnh Long An họp báo khẩn liên quan đến vụ tai nạn. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng ông Khuất Việt Hùng, Phó ban chuyên trách ATGT quốc gia, tham dự.

Tại buổi họp báo, ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ và 1 người chết tại BV đa khoa tỉnh Long An. 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có nhiều người thương nặng) tại BV ở Long An. Ngoài ra, các ca bị thương nặng được chuyển lên BV tuyến trên và BV đa khoa tỉnh Long An.

Cũng theo ông Tuấn, tài xế Hiếu đã có bằng lái xe hạng FC do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 29.9.2015 và có giá trị đến ngày 6.10.2020. Xe đầu kéo và rơ moóc được đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 62-02D (H.Bến Lức, tỉnh Long An) ngày 30.3.2018 và có giá trị đến ngày 29.3.2019, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH Thạnh Đức; được Sở GTVT tỉnh Long An cấp phù hiệu số CTN125 cấp ngày 7.10.2016 và có giá trị đến ngày 27.9.2023.

Cảnh kinh hoàng chưa từng thấy

Anh Nguyễn Hữu Dũng (32 tuổi, ngụ H.Cần Giuộc, Long An), người may mắn thoát nạn, cho biết anh cùng dòng xe dừng đèn đỏ. Do lượng xe máy đậu kín hai làn đường nên anh tấp sát lề, cách đèn chừng 70 m. Đến lúc đèn đỏ chỉ còn 20 giây nữa là chuyển sang tín hiệu xanh, nhiều xe nhích dần lên khoảng trống để vượt qua. Bất ngờ từ phía sau, xe container vượt lên rồi lao thẳng phía trước, va chạm vào xe anh và 2 xe máy khác làm cả 3 người văng vào lề cỏ ven lộ. Tiếp đó, xe container "lùa" hàng loạt xe máy cuốn vào gầm đi gần 100 m đến dốc cầu Bến Lức.

Một người dân sống ở khu vực này cho hay: “Phải nói là kinh hoàng, tôi buôn bán ở đây 35 năm rồi mà đây là lần đầu chứng kiến cảnh tượng này”.

Tại BV Chợ Rẫy, anh Trần Quốc Lợi (H.Bến Lức, Long An) hành nghề xe ôm gần khu vực xảy ra tai nạn và là người đưa 5 nạn nhân đầu tiên lên BV Chợ Rẫy, bàng hoàng kể lại: "Lúc đó tôi thấy người nằm la liệt, nhiều xe máy biến dạng. Người nào còn tỉnh thì tôi lại hỏi thăm, có một số người nằm bất động... Có người bị xe đó kéo lê cả trăm mét. Tôi lái xe ôm từ lâu nhưng lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy, số người bị tai nạn quá nhiều!".

Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết khi vụ tai nạn xảy ra, ngành y tế tỉnh Long An đã điều 7 xe cấp cứu đến hiện trường cấp cứu nạn nhân và chuyển về Trung tâm y tế Bến Lức. Có 19 người vào Trung tâm y tế H.Bến Lức, sau đó phân loại điều trị và chuyển viện.

Tính đến 20 giờ có tất cả 11 nạn nhân chuyển viện đến BV Chợ Rẫy, trong đó có 2 người bị đa chấn thương rất nặng là anh Đinh Quốc Duy, 29 tuổi (ngụ Tiền Giang) bị chấn thương cột sống cổ, vết thương bàn chân phải và chị Trần Thị Cẩm Tú, 26 tuổi (ngụ Bến Tre) bị chấn thương sọ não, gãy chân phải. Bác sĩ Từ Quốc Tài, Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, cho biết trong các ca BV tiếp nhận có 1 ca nặng phải mổ cấp cứu.

Xe container gây tai nạn có tốc độ 45 km/giờ Chiều 2.1, Cục Đăng kiểm VN đã có báo cáo nhanh Bộ GTVT về dữ liệu kiểm định chiếc xe đầu kéo tông hàng loạt xe máy ở Long An. Theo đó, xe đầu kéo BS 62C-043.48, nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Thạnh Đức (xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30.3.2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D Long An và có hạn kiểm định đến 29.3.2019. Cục Đăng kiểm VN cũng cho biết đã giao Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 62-01S và Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D Long An phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên. Còn theo Tổng cục Đường bộ, trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên xe đầu kéo 62C-043.48 cho thấy tốc độ của xe lúc 15 giờ 19 phút 57 giây đến 15 giờ 20 phút 7 giây ngày 2.1 là 52 km/giờ; lúc 15 giờ 20 phút 17 giây đến 15 giờ 20 phút 27 giây xe có vận tốc 45 km/giờ . Sau đó, xe dừng - tốc độ 0 km/giờ. Thông tư 91/2015 của Bộ GTVT quy định, tốc độ tối đa cho xe lưu thông trong khu vực đông dân cư: đối với đường 2 chiều (có dải phân cách giữa) và đường 1 chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên được chạy với tốc độ 60 km/giờ (trước đây quy định 50 km/giờ). Đối với đường 2 chiều không có dải phân cách giữa và đường 1 chiều có 1 làn xe cơ giới, tốc độ là 50 km/giờ (trước đây 40 km/giờ). Nếu theo quy định Thông tư 91, xe container nêu trên đang trong tốc độ cho phép. Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Văn Chung, Vụ phó Vụ ATGT, Tổng cục Đường bộ VN, cho biết chưa thể nói tốc độ của xe có đúng quy định hay không, do thời điểm vụ tai nạn các xe đang dừng đèn đỏ, nên xe đầu kéo phải hạ thấp tốc độ để dừng theo quy định của luật giao thông. Mai Hà