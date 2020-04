Doanh nghiệp lớn của Việt Nam lỗ nghìn tỉ trong vài tháng

100 năm phát triển của ngành hàng không dân dụng quốc tế, chưa bao giờ khó khăn như thế này

Chiều 16.4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND TP.Hà Nội đã tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp (DN) lớn và các hiệp hội DN.

Buổi đối thoại có dự hiện diện của cả 3 vị lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội: Bí thư Vương Đình Huệ, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung. Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cùng tham dự buổi đối thoại.

Tại đây, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành cho biết, bị ảnh hưởng trực tiếp và ngay lập tức của dịch Covid-19, lượng khai thác của các hãng hàng không trong nước chỉ còn 2 - 5% năng lực . Vietnam Airlines là hãng quốc gia, được ưu ái bay nhiều nhất, thì được khai thác 3 đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, Đà Nẵng - TP.HCM, Hà Nội - TP.HCM. Đường bay quốc tế chủ yếu là chở vật tư y tế, chở công dân nước ngoài hồi hương và đưa người Việt Nam mắc kẹt về nước.

Bên cạnh việc dồn lực chống dịch Covid-19, chống suy thoái kinh tế cũng là bài toán đau đầu hiện nay Ảnh Phạm Quang Vinh

Thế giới hiện có 21.000 cái máy bay thì đã dừng khai thác 19.000 cái. 100 năm phát triển của ngành hàng không dân dụng chưa bao giờ có điều này. Chưa bao giờ toàn bộ các nền kinh tế lớn đóng băng đề chống dịch. Cách đây 6 tuần, Tổ chức hàng không quốc tế đánh giá ngành hàng không toàn thế giới sẽ giảm doanh thu khoảng 113 tỉ USD. Đến cuối tháng 3, khi dịch bùng phát ở Hàn Quốc và châu Âu, họ dự đoán là mất 252 tỉ USD. Đến giai đoạn Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương cũng bị ảnh hưởng thì con số dự báo đã là mất 314 tỉ USD”, ông Thành nói, nhấn mạnh sự leo thang nhanh chưa từng có của mức độ ảnh hưởng.

Theo ông Thành, Vietnam Airlines đã không đặt vấn đề lỗ lãi nữa, mà vấn đề là bao giờ mới có thể phục hồi.

“Dự kiến quy mô như Vietnam Airlines, khoảng 100 cái máy bay, sau dịch bệnh mà làm ăn tốt, cơ chế đảm bảo, tối thiểu cũng phải 5 năm mới bù được khoản lỗ đã phát sinh. Giảm thuế thu nhập DN không có ý nghĩa gì cả, mà phải có giải pháp hỗ trợ tài chính , và phải nhanh và đảm bảo độ dài”, ông Thành nói.

Cũng cho rằng miễn thuế thu nhập DN sẽ không có ý nghĩa gì trong lúc này, đại diện VinGroup kiến nghị miễn thuế đất 2020, giãn thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô, phê duyệt quy hoạch sớm để đẩy nhanh tiến độ dự án, giảm bớt thủ tục hành chính.

Thậm chí, Tập đoàn bán lẻ như Central Retail (sở hữu chuỗi siêu thị Big C) cũng than lỗ nặng. “Tháng này chúng tôi bắt đầu thua lỗ vì kinh doanh phi thực phẩm như điện máy, chuỗi cửa hàng thời trang bị đóng cửa hoàn toàn. Còn duy nhất Big C hoạt động, nhưng doanh số cũng không tăng trưởng, vì nhóm thực phẩm thiết yếu tăng mạnh, nhưng nhóm đồ dùng gia đình âm 70%, do người dân thắt chặt chi tiêu, chỉ tập trung vào nhóm thiết yếu”, đại diện DN này cho biết.

Kiến nghị phải thay đổi, đại diện Central Retail không mong hỗ trợ gì, chỉ mong rút bớt thủ tục hành chính, vì “checklist của giấy phép con dài cả trang giấy”, rất khó cho DN khi hoạt động.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, cho biết sơ bộ nhánh du lịch , khách sạn, sân golf, xuất nhập khẩu của tập đoàn này lỗ 1.000 tỉ đồng…

Sẽ “tháo gỡ mọi vướng mắc”

Mở đầu buổi đối thoại, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ cho rằng, hiện thế giới cũng chưa thể đánh giá được mức độ ảnh hưởng của dịch. Quý 1, Việt Nam dù tăng trưởng cao so với thế giới, nhưng cũng chỉ được một nửa so với năm ngoái. Quý 2 dự kiến còn khó khăn hơn.

“TP xác định sẽ gỡ mọi vướng mắc, khó khăn cho đầu tư công và đầu tư tư nhân để có tăng trưởng. Những gì vượt qua thẩm quyền của TP, thì chúng tôi sẽ trình Thủ tướng và Quốc hội để sửa đổi. Chúng ta tìm công thức win - win, TP tháo gỡ khó khăn cho DN, và DN hiến kế cho TP vượt qua khó khăn này, duy trì đà tăng trưởng. Chúng ta phấn đấu hình chữ V lệch, kinh tế đi xuống từ từ và đi lên thẳng đứng, chứ không được để chữ U, xuống rồi chạy mãi mới lên; hoặc chữ L, xuống rồi không lên nữa”, ông Huệ nói.

Ông Huệ hứa sẽ tháo gỡ mọi khó khăn Ảnh Phú Khánh

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, tháo gỡ khó khăn cho DN “cũng phải như mệnh lệnh thời chiến”, “cũng phải giải quyết ngay, kịp thời”. Theo ông Huệ, TP sẵn sàng lắng nghe để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, tháo gỡ các thủ tục để cho các chính sách, dự án của doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn TP được kích hoạt, thông suốt.

"Đầu tư công và tư nhân hiện nay là cứu cánh của TP", ông Vương Đình Huệ khẳng định.

Thay mặt TP phúc đáp các kiến nghị của DN, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đãghi được 47 vấn đề các DN kiến nghị, tập trung vào 11 nhóm.

Về lưu thông hàng hóa, ông Chung cam kết TP hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện cho DN; thậm chí còn đồng ý phương án DN vận chuyển vật tư từ kho vào thẳng công trường, gồm cả cột, dầm bê tông, máy móc… vì đường vắng; nhưng phải đáp ứng việc phun khử khuẩn, kiểm dịch…

Về thủ tục hành chính, Chủ tịch Hà Nội cũng cam kết sẽ có cải thiện, dù việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến “có ảnh hưởng một chút vì vụ Nhật Cường”.

Với những kiến nghị về dự án cụ thể của doanh nghiệp như TH Truemilk (dự án trung tâm chăm sóc sức khỏe 4.0 tại Đông Anh), BRG (dự án phát triển khách sạn, nhà trẻ Kitty), T&T (dự án liên quan đến cải tạo sân vận động)… được ông Chung hứa sẽ xem xét cụ thể, vì đây là các dự án lớn, có thể hỗ trợ tăng trưởng.

Tất cả các dự án trên cũng được Bí thư Vương Đình Huệ hứa sẽ giải quyết sớm, để "phấn đấu có một số dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân" khánh thành vào tháng 10 - mừng Đại hội Đảng TP, hoặc tháng 12 - chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.