Độc đáo dùng ngựa trị bệnh cho trẻ khuyết tật tại Nhà May Mắn

Trung tâm do cô Tim Aline Rebeaud (áo đỏ), người Thụy Sĩ thành lập. Cách đây 26 năm, mới ngoài 20 tuổi, như một cơ duyên khi đi du lịch vòng quanh thế giới, cô đã tình nguyện ở lại VN thành lập Nhà may mắn có trụ sở tại P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM) giúp đỡ trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, người khuyết tật bị bỏ rơi và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, cô Tim đã nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi là Hoàng Nữ Ngọc Tim. Các em nhỏ ở Nhà may mắn gọi cô với cái tên trìu mến là "mẹ Tim"

Ảnh: Trung Hiếu