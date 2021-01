Đón không khí lạnh cường độ mạnh, Lào Cai, Lai Châu sẽ có mưa tuyết

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Bắc bộ chuyển rét đậm, rét hại từ đêm 7.1. Trong đó, trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, và Lạng Sơn với nhiệt độ thấp nhất 8 - 11 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.