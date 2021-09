Đồng Nai: Lời hứa không để dân đói trong lúc giãn cách đã được thực hiện

Tại cuộc họp, một số địa phương kêu khó khăn và thiếu nguồn lực, nơi kêu thiếu nhân lực y tế, nơi thiếu trang thiết bị điều trị, nơi thiếu gạo, thiếu tiền… Nghe xong, người đứng đầu Ban chỉ đạo chống dịch Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trấn an, động viên cơ sở yên tâm, địa phương nào thiếu nguồn lực tỉnh sẽ chi viện, hỗ trợ ngay.

“Các đồng chí yên tâm, không lo thiếu nguồn lực. Nguồn lực trong xã hội còn nhiều, nguồn lực của tỉnh vẫn còn, người tốt trong xã hội không thiếu nếu biết cách vận động. Tôi yêu cầu Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục vận động, đón nhận các nguồn lực hỗ trợ để lo cho dân”, ông Lĩnh nói và cho biết và sau mỗi cuộc họp giao ban buổi sáng, ông lại vận dụng các mối quan hệ, vận động nơi này nơi kia và có mặt để chứng kiến, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ xã hội hóa để cùng các cấp ngành lo an sinh cho dân.

Qua theo dõi trong gần 2 tuần thực hiện lời cam kết này (từ 23.8 - 7.9), đến thời điểm hiện tại, có thể nói hầu hết người dân nghèo ở Đồng Nai đã được cứu đói kịp thời.

Tại Đồng Nai, có ít nhất 5 “mặt trận” được huy động vào cuộc lo công tác an sinh xã hội.

Mặt trận thứ nhất thuộc ngành LĐ-TB-XH lo công tác an sinh cho công nhân, người lao động bị mất việc, ngừng việc, lao động tự do theo Nghị quyết 68.

Mặt trận thứ 2 từ Ủy ban MTTQ VN tỉnh lo vận động các nguồn lực xã hội hóa.

Mặt trận thứ 3 từ các đoàn thể (Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ…) lo nhu yếu phẩm, tình nguyện viên.

Mặt trận thứ 4 gồm các sở, ngành (Nông nghiệp – Phát triển nông thôn lo rau củ quả, lương thực, thực phẩm) và Công an tỉnh triển khai “Gian hàng 0 đồng” trao mỗi ngày 500 phần quà nhu yếu phẩm (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho bà con nghèo, kéo dài liên tục đến hết tháng 9.

Mặt trận cuối cùng lo công tác an sinh là nguồn hỗ trợ trực tiếp từ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện xã hội trên địa bàn…

Nữ cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai vận chuyển nhu yếu phẩm từ "Gian hàng 0 đồng" đi phát cho dân nghèo trong tỉnh

Ngoài chính sách hỗ trợ của T.Ư, tỉnh Đồng Nai dự kiến thông qua HĐND khoản ngân sách bổ sung 263 tỉ đồng chi hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn. Và ngay sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy ngày 24.8 về thiết lập đường dây nóng y tế và an sinh xã hội , 2 ngày sau (26.8), đồng loạt 170/170 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện thị, thành phố trong tỉnh kích hoạt ngay hệ thống đường dây nóng. Mỗi xã phường lập 5 đường dây nóng an sinh, 5 đường dây nóng y tế. Tương tự, cấp huyện thị cũng thành lập 10 đường dây nóng như vậy. Cấp tỉnh có tổng đài 1022 va đường dây nóng an sinh, y tế của các sở ngành, đoàn thể. Trung bình mỗi ngày đường dây nóng 1022 tiếp nhận khoảng 800 - 900 cuộc gọi và tất cả cuộc gọi đều được xử lý kịp thời.