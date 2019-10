Dự báo thời tiết hôm nay 1.11.2019: Mưa lớn diện rộng sau bão số 5

Hiện nay, lũ trên các sông trên các sông từ nam Quảng Bình đến Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống, các sông ở Quảng Ngãi đang xuống. Mực nước lúc 4 giờ ngày 1.11 trên một số sông chính như sau: trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thủy 2,44 m, trên BĐ2 0,24 m; Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc 3,64 m, ở mức BĐ1; Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 3,11 m, dưới BĐ2 0,39 m.

Dự báo, lũ trên các sông từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống. Trong 6 -12 giờ tới, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuống dưới mức BĐ1, riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy còn trên mức BĐ1.

Cảnh báo, ngày và đêm nay (1.11), ở khu vực Bắc và Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm/24 giờ, có nơi trên 300 mm/24 giờ); ngày mai (2.11) mưa giảm dần.

Từ hôm nay (1.11), mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, bắc Quảng Bình sẽ lên; các sông từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, có sông trên BĐ2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, có nơi dưới 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC, riêng khu Tây Bắc 25 - 28oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, vùng núi có nơi dưới 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC, vùng núi có nơi trên 25oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và giông. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC, phía Nam 29 - 32oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.