Dự báo thời tiết hôm nay 20.6.2020: Ngày nắng gắt, chiều tối mưa giông

Dự báo thời tiết hôm nay 20.6.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam kết hợp với hiệu ứng phơn.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt , có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo từ ngày 21.6 đến 24.6, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Ở bắc và trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi 41 - 42 độ C. Ở Bắc bộ trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cảnh báo mưa giông, sạt lở đất, lũ quétở vùng núi Bắc bộ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa dông cho các tỉnh vùng núi Bắc bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Dượng mưa tính từ 19 giờ tối qua đến 1 giờ sáng nay ở Tuần Giáo (Điện Biên) là 20 mm; tại Pha Đin (Điện Biên) là 16 mm; tại Sơn La 14 mm; tại Mai Châu (Hòa Bình) là 17 mm; tại Hà Giang là 54 mm, Cao Bằng là 17 mm…

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên trong chiều tối và đêm nay, vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10 - 30 mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

sạt lở đất. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên vùng núi các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái và Tuyên Quang trong ngày hôm nay sẽ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét