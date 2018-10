Giải cứu thành công cô gái bị 'bán' qua Trung Quốc đẻ mướn

Một cán bộ của Bộ Công an khuyến cáo: “Không ít vụ tương tự như chị T. bị dụ dỗ đưa qua TQ làm việc nhà, nhân viên siêu thị với mức lương cao… nhưng khi đến nơi họ đưa đi làm việc khác không theo ý muốn. Nếu ai từ chối, họ sẽ đe dọa, yêu cầu “bồi thường” hàng trăm triệu đồng nên đa số nạn nhân làm theo yêu cầu của chúng. Đáng chú ý, trong đó đa số nạn nhân là người ở quê, vùng xa vùng sâu am hiểu pháp luật còn hạn chế. Thủ đoạn này, ngành công an đã tuyên truyền nhiều nhưng người dân vẫn còn bị sập bẫy”.