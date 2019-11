Gian dối trong việc bán căn hộ du lịch tại các dự án Bavico

Cũng liên quan đến Đinh Tiến Sử, trước đó, tháng 10.2017, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang tại 3 phòng của khách sạn Bavico Nha Trang có 3 cô gái đang bán dâm. Tháng 2.2018, ông Sử bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam để điều tra về tội chứa mại dâm . Sau đó, bị can Sử được tại ngoại. Hồi giữa tháng 9 vừa qua, TAND TP.Nha Trang đã mở phiên tòa xét xử Đinh Tiến Sử cùng 3 bị can khác về tội chứa mại dâm, sau đó đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.