Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy nã chủ khách sạn Bavico Nha Trang

Ngày 8.11, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Đinh Tiến Sử (47 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SX - TM - DV Bạch Việt, TP.Nha Trang).

Theo Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Đinh Tiến Sử có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch thuộc dự án khách sạn Bavico Đà Lạt và khách sạn Bavico Nha Trang (đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội) cho nhiều người, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Tuy nhiên, bị can Sử không có mặt tại nơi làm việc, nơi cư trú và không rõ bị can đang ở đâu. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị can Đinh Tiến Sử trước khi trốn ở 36A Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.