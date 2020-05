Gian lận điểm thi ở Sơn La: Xét xử nhiều bị cáo tội đưa, nhận hối lộ

Công an TP.HCM giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó chánh án TAND Q.4) và Lâm Hoàng Tùng ( nguyên giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 668/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm một thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vì liên quan đến vụ trưởng đoàn thanh tra Bộ này nhận hối lộ tại địa bàn Vĩnh Phúc.

Chiều 20.5, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Bá Nhựt (30 tuổi, ngụ Q.2, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Vận tải Lê An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.