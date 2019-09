Hôm nay 16.9.2019 xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Đối với các đối tượng là cha, mẹ hoặc người thân của 44 TS, có 27 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin của các TS nhờ “xem điểm”. Ngoài ra còn 15 trường hợp không thừa nhận cung cấp thông tin TS cho các bị can và đối tượng trung gian khác. Quý Hiên Cơ quan điều tra đã xác định được 18 người nhận thông tin từ người nhà các TS, hoặc thông qua người nhà khác, trong đó có các ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La (8 TS); Nguyễn Ngọc Hà, nguyên Trưởng phòng Giáo dục trung học Sở GD-ĐT Sơn La (10 TS, bao gồm cả con gái); Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La (5 TS). Các đối tượng đều khai do xuất phát từ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, người thân nên đã tiếp nhận và chuyển thông tin của các TS nhờ “xem điểm thi trước” mà không thừa nhận được bàn bạc, hứa hẹn về vật chất với gia đình TS.Đối với các đối tượng là cha, mẹ hoặc người thân của 44 TS, có 27 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin của các TS nhờ “xem điểm”. Ngoài ra còn 15 trường hợp không thừa nhận cung cấp thông tin TS cho các bị can và đối tượng trung gian khác.