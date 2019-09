Sẽ khởi tố tội đưa, nhận hối lộ trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, hồi cuối tháng 7, Viện KSND tỉnh Sơn La đã hoàn tất cáo trạng và có quyết định truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 với tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 8 bị can bị khởi tố gồm: Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Sơn La; Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Sơn La; Đặng Hữu Thủy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu; Cầm Thị Bun Sọn, Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT Sơn La; Lò Văn Huynh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Sơn La; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Sơn La; Đỗ Khắc Hưng, nguyên trung tá và Đinh Hải Sơn, nguyên thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La. Theo dự kiến, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày 16.9 tới. Liên quan tới vụ án gian lận thi cử tại Hòa Bình và Hà Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố 2 vụ án về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, và bắt tạm giam nhiều đối tượng là cán bộ trong ngành giáo dục của 2 địa phương này.