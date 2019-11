Giang hồ đại náo đấu thầu: Công an Điện Bàn tham gia giám sát

Chủ tịch UBND Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) Trần Úc đã ký văn bản giao Văn phòng HĐND và UBND Thị xã thông báo, phối hợp với Công an Thị xã và Công an P.Vĩnh Điện giải quyết việc mất an ninh trật tự (nếu có) để tạo điều kiện cho chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị mua hồ sơ mời thầu thực hiện việc mua bán đảm bảo theo quy định.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các phòng, ban trung tâm trực thuộc thị xã và UBND các xã, phường tổ chức nghiêm túc việc đăng tải kế hoạch mở thầu, hồ sơ mời thầu, các gói đấu thầu đúng theo quy định của Luật Đấu thầu và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 4161/UBND-KTN ngày 16.7.2019. Tổ chức việc bán hồ sơ mời thầu tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã Điện Bàn.

Người dân tố bị nhóm giang hồ bao vây đập phá nhà cửa do tham gia mua hồ sơ mời thầu Ảnh do ông P.T.T cung cấp

Giám sát việc tổ chức bán hồ sơ mời thầu

“Trước thời gian phát hành hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu có văn bản thông tin (thời gian phát hành hồ sơ, tên và số điện thoại của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ bán hồ sơ mời thầu) gửi Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Công an thị xã, Công an P.Vĩnh Điện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Kế hoạch - Đầu tư để theo dõi, giám sát theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam”, văn bản do ông Trần Úc ký quy định rõ.

Ngoài ra, ông Trần Úc cũng yêu cầu các cá nhân được giao nhiệm vụ bán hồ sơ mời thầu chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc trong suốt thời gian bán hồ sơ mời thầu. Trường hợp có thay đổi, người bán hồ sơ mời thầu phải thông tin kịp thời cho Văn phòng HĐND và UBND thị xã để theo dõi, giám sát. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải phân công lãnh đạo theo dõi, giải quyết kịp thời, thấu đáo các kiến nghị của nhà thầu trong hoạt động đấu thầu đúng quy định.

Thị xã Điện Bàn đề nghị lực lượng công an tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian mở bán hồ sơ mời thầu ẢNH: H.T

Về phía Văn phòng HĐND và UBND thị xã có trách nhiệm bố trí phòng làm việc bán hồ sơ mời thầu, trang thiết bị phục vụ việc mua bán hồ sơ mời thầu (bàn ghế, camera) và giám sát việc tổ chức bán hồ sơ mời thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã Điện Bàn.