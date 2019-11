Ở đâu có đấu thầu, ở đó có giang hồ : Mở hồ sơ mời thầu phải mời công an tham gia

Tháng 4.2019, UBND xã Đại Phong, huyện Đại Lộc tổ chức đấu thầu công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã, với nguồn vốn 3 tỉ đồng. Khi mở thầu cũng xảy ra lộn xộn rượt đuổi gây mất an ninh trật tự. Trong đơn gửi các cơ quan báo chí, ông Phan Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng 109 (trụ sở ở thành phố Hội An, Quảng Nam) tố bị ngăn cản không cho mua hồ sơ dự thầu…

Trở lại với vụ việc đánh nhau , gây mất an ninh trật tự tại thị xã Điện Bàn trong ngày mở bán hồ sơ dự thầu, ông Dương Tấn Bình, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn khẳng định: “Khi xảy ra lộn xộn tại điểm bán hồ sơ trong UBND thị xã, Ban quản lý cũng đã báo cáo qua điện thoại cho Công an thị xã, Công an phường Vĩnh Điện hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự ”. Để đảm bảo trật tự trong quá trình bán hồ sơ dự thầu, ông Dương Tấn Bình kiến nghị: “UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã phối hợp với cơ quan công an hỗ trợ lực lượng đảm bảo an ninh trong suốt thời gian mở bán hồ sơ”.