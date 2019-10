Giao công an điều tra việc giang hồ ‘nhảy dù’ chiếm đất ở Hải Phòng

Sau khi nhận được báo cáo của UBND quận Hải An và đề nghị của Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân về việc giải quyết hành vi lấn chiếm đất quốc phòng của Sư đoàn 371 ở phường Thành Tô, quận Hải An, UBND thành phố Hải Phòng đã có thông báo giao Công an thành phố khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo quy định. UBND thành phố Hải Phòng cũng giao UBND quận Hải An chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng, Sư đoàn 371 tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chính trị , an ninh trật tự trên địa bàn.

Như Thanh Niên đã đưa tin, thời gian qua, một số lô đất do Sư đoàn 371 quản lý và cấp cho cán bộ, công nhân viên để xây nhà đã bị một số băng nhóm giang hồ dùng máy móc đến san lấp, lấn chiếm. Theo báo cáo của UBND phường Thành Tô, hành động coi thường phát luật của các băng nhóm trên diễn ra từ tháng 12.7 đến 25.9.2019.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 12.9, một nhóm khoảng 20 người đã cho máy xúc vào khu đất của chị Bùi Thị Trang (28 tuổi, thường trú tại Trung Hành 6, phường Đằng Lâm, quận Hải An) san ủi lấn chiếm. Đến 21 giờ ngày 17.9, lại một nhóm người đến khu đất của chị Trang tháo dỡ toàn bộ lán tôn có sẵn và dựng lên một lán tôn mới nhằm mục đích để chiếm đất. Đến tối ngày 18.7, ở khu đất của chị Nguyễn Thị Hồng Vân, nằm cạnh khu đất của chị Trang cũng có 1 nhóm đến tự ý dựng hàng rào, quây tôn.

Trong các ngày 15,16.8, anh Bùi Văn Kiệm và anh Trần Thanh Hải đang xây dựng tại 2 khu đất được Sư đoàn 371 phân (lô đất số 45 và 46 thuộc Sư đoàn 371 nằm cạnh tuyển dường 7 tháng 3, phía sau là tiếp giáp với đường World Bank) thì bị nhóm đối tượng đến ngăn cản và đe dọa không cho xây dựng. Khi chính quyền địa phương phối hợp với Sư đoàn 371 đến can thiệp thì chúng bỏ đi. Tuy nhiên sau đó, Bùi Đăng Hải (38 tuổi, thường trú tại số 6, B81, khu Đ5, phường Cát Bi, quận Hải An) đã quay lại gặp chủ nhà yêu cầu phải trả cho tiền tổ chức lực lượng đến đây làm việc. Nhóm của Bùi Đăng Hải còn định “nhảy dù” vào khu đất nhà ông Nguyễn Thế Chí vào ngày 21.9. Chỉ khi Công an phường Thành Tô có mặt để bảo đảm an ninh trật tự thì nhóm Hải mới bỏ đi.

Trước đó, tối 16.7, lực lượng tuần tra của sư đoàn 371 phát hiện một nhóm khoảng 30 người đang cho máy xúc, cọc tre vào đóng tại khu đất tiếp giáp với đường World Bank (bên phải đường vào cổng Sư đoàn 371) do Sư đoàn 371 quản lý. Khi bị phát hiện, ngăn chặn, nhóm người này không chấp hành và còn có lời lẽ thách thức. Khi Công an quận Hải An, Công an phường và UBND phường Thành Tô xuống phối hợp giải quyết thì nhóm người này mới chịu dừng việc đóng cọc.

Đến ngày 22, 23.8 tại lô đất số 5, 6 (mỗi lô có diện tích 100 m2) nằm gần cổng gác của Sư đoàn 371 trên đường 7 tháng 3 phường Thành Tô được Sư đoàn 371 cấp cho ông Nguyễn Văn Phận và Ngô Anh Tuấn lại xuất hiện nhóm đối tượng đến chặt phá và thi công dựng hàng rào quây tôn trên đất nhằm mục đích chiếm đất. Chủ đất hiện tại là anh Ninh (được ông Phận và ông Tuấn chuyển nhượng) đã báo cáo chính quyền địa phương, tổ chức cho người tháo dỡ phần dựng lán, quây tôn trái phép. Tuy nhiên, đến đêm 23.8, một nhóm đối tượng lại đến phá phần quây tôn bảo vệ đất do anh Ninh mới làm. Đến sáng 24.8, khi anh Ninh đang cho dựng lại phần bị phá thì nhóm đối tượng do Bùi Đăng đứng đầu đến chửi bới, đe dọa nhóm thợ thi công. Chỉ đến khi Công an phường Thành Tô đến thì chúng mới bỏ đi. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, nhóm này lại quay lại, mang theo hung khí để uy hiếp chủ nhà và phá dỡ phân hàng rào tôn phía trước giáp đường 7 tháng 3 rồi bỏ đi.

Đêm ngày 28.8 tại đường Đồng Xá thuộc phường Thành Tô có 1 nhóm tổ chức dựng quây tôn trái phép nhằm mục đích chiếm đất. Công an phường Thành Tô đã tham mưu cho UBND phường tổ chức tháo dỡ toàn bộ phần tôn quây trên đưa về trụ sở UBND phường để xử lý theo quy định của pháp luật . Tuy nhiên khi xe ô tô của phường Thành Tô chở tôn về thì xuất hiện một nhóm đối tượng ra cản trở, có lời nói đe dọa.