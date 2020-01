Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị từ 18 đến 27 năm tù

Về trách nhiệm dân sự và biện pháp tư pháp, VKS đề nghị đối với 9 nhà đất tại 22 Cô Giang, 45 Nguyễn Thái Học, 2 Hải Phòng, 37 Pasteur, 39 Pasteur, 100 Bạch Đằng, 47 Nguyễn Thái Học, 7 Bạch Đằng, 73 Nguyễn Thái Học... là tài sản của nhà nước bị các đối tượng chuyển nhượng trái pháp luật, cần thu hồi để trả lại nhà nước; đồng thời đề nghị HĐXX tuyên theo hướng giao UBND TP.Đà Nẵng hủy bỏ các quyết định, các hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng đất trái pháp luật; hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà liên quan đến 9 nhà đất trên để thu hồi, xử lý theo quy định.

Đối với 5 nhà đất khác, các bị cáo liên quan phải bồi thường thiệt hại. Thứ nhất, nhà đất số 158 Bạch Đằng, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Xuân Ít, Nguyễn Công Lang, Nguyễn Thanh Sang, Phan Văn Anh Vũ, Lê Cảnh Dương phải bồi thường thiệt hại hơn 27,6 tỉ đồng chuyển nhượng nhà đất trái pháp luật gây ra.

Đối với nhà đất số 106 Trần Phú, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Xuân Ít, Nguyễn Công Lang, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Phi, Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường thiệt hại hơn 22 tỉ đồng cho nhà nước.

Nhà đất số 36 - 38 Bạch Đằng và 38 Bạch Đằng mở rộng, các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Nguyễn Công Lang, Nguyễn Thanh Sang, Phan Xuân Ít, Phan Văn Anh Vũ, Lê Cảnh Dương bồi thường hơn 983,7 tỉ đồng.

Nhà đất số 121 Phan Châu Trinh, các bị cáo Văn Hữu Chiến, Nguyễn Công Lang, Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Xuân Ít phải bồi thường thiệt hại nhà nước hơn 3,8 tỉ đồng.

Nhà đất số 57 Lê Duẩn, bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Xuân Ít, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Công Lang, Nguyễn Thị Thu Hà phải bồi thường hơn 236 tỉ đồng.

Hai nhà đất có liên quan gồm 17 Lê Duẩn và 86 Bạch Đằng, đề nghị tiếp tục kê biên.

Đối với 5 dự án lớn, gồm dự án 29 ha và khu đô thị mới quốc tế Đa Phước, dự án Khu nhà ở Phú Gia Compound số 126 Ông Ích Khiêm, dự án Khu du lịch biển Non Nước... VKS đề nghị hủy bỏ các quy định trái pháp luật liên quan đến giao đất, bảo đảm thu hồi đất về cho nhà nước. Với dự án khác như khu nhà ở Phú Gia Compound; hay dự án An Cư 2, An Cư 3 mở rộng,... một số bị cáo, trong đó có Trần Văn Minh, phải bồi thường tổng cộng gần 2.900 tỉ đồng mỗi dự án. Đối với 32 tài sản, bất động sản khác đứng tên Phan Văn Anh Vũ và vợ, VKS đề nghị tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án.