Hàn Quốc kiến nghị Việt Nam bỏ cách ly tập trung 14 ngày với khách nhập cảnh

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh nhân 326 không tái nhiễm Covid-19 , do đó HCDC kết thúc theo dõi Covid-19 đối với 3 người sống cùng nhà và 26 người dân sống cùng tầng chung cư với bệnh nhân này.

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.