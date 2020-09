Hàng chục con chó, mèo chết trong một thôn, nghi bị 'cẩu tặc' đánh bả

Chiều tối 12.9, lãnh đạo Công an xã Hòa Hiệp (H.Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an H.Cư Kuin điều tra vụ hàng loạt chó, mèo chết bất thường trên địa bàn, nghi do trộm chó gây ra.

Trước đó, ngày 9.9, trên địa bàn thôn Kim Phát, xã Hòa Hiệp, 17 hộ gia đình trình báo có tổng cộng 17 con chó, 7 con mèo (tổng trọng lượng khoảng 200 kg) lăn ra chết không rõ nguyên nhân.

Theo Công an xã Hòa Hiệp, khi kiểm tra hiện trường và các tuyến đường, lực lượng công an phát hiện có nhiều mẩu cá khô vương vãi. Qua đó, công an xác định nguyên nhân khiến hàng loạt chó, mèo tại thôn Kim Phát chết là do các nghi can trộm cắp dùng cá khô trộn với bả độc (nghi là xyanua ) vứt ra đường.