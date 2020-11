Hàng chục dự án ở TP.HCM 'có tiền mà tiêu không hết'

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ) đã đưa bị can Trần Thị Ngọc Nữ vào bệnh viện Tâm thần TƯ 2 để giám định tâm thần sau khi bị can này nộp hồ sơ cho cơ quan tố tụng.