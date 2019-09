Hàng loạt sai phạm tại Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam, gây thất thoát lớn

Sai phạm nối tiếp sai phạm

Ngày 30.9, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết ông Trần Minh Thái, Chánh thanh tra đã ký kết luận thanh tra số 08/KL-TTT về công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 - 2017, tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam (gọi tắt là BQL KKTM Chu Lai).

Cụ thể, việc quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án và việc chấp hành luật Kế toán và các chế độ, chính sách quản lý kinh tế, quản lý tài chính có nhiều khoản chi phí thanh toán không phù hợp, chứng từ thanh toán không hợp lệ.

Tuyến đường ven biển 129 do Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư hư hỏng, xuất hiện ổ gà sau một trận mưa lớn vào năm 2018 Ảnh: Mạnh Cường

BQL KKTM Chu Lai không thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước theo quy định từ nguồn thu bán hồ sơ mời thầu, chưa thực hiện kê khai và nộp thuế tài nguyên môi và phí bảo vệ môi trường từ việc bán cát tận thu.

Các đơn vị tư vấn giám sát thi công không chặt chẽ, dẫn đến đơn vị thi công không đúng theo thiết kế được duyệt, xác nhận khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành vượt và không đúng so với khối lượng thực tế thi công đã tạo kẽ hở cho đơn vị thi công thanh toán vượt khối lượng so với thực tế.

Ngoài ra, công tác thi công của đơn vị nhận thầu xây lắp không đúng thiết kế được duyệt. Lập khối lượng nghiệm thu, thanh toán quyết toán xây dựng cơ bản hoàn thành vượt so với khối lượng thực tế thi công và các nội dung sai phạm liên quan đến nghiệm thu rà phá bom mìn, vật nổ với tổng số tiền sai phạm gần 18,5 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng chỉ ra tại 7 công trình BQL KKTM Chu Lai làm chủ đầu tư, có hai công trình thuộc Dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn H.Núi Thành và TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) có sai phạm lớn về chất lượng công trình. Đồng thời khối lượng nghiệm thu, khối lượng thanh toán, công trình chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng…

Các dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn H.Núi Thành và TP.Tam Kỳ đã bộc lộ nhiều bất cập, lãng phí chi phí đầu tư. Theo đó, công trình sử dụng kết cấu nền đường dư thừa về an toàn mặc dù đã đuợc Sở GT-VT Quảng Nam khuyến cáo và làm tăng chi phí đầu tư; đầu tư hệ thống tuynel chưa thật sự cần thiết dẫn đến phát sinh tăng lớn chi phí đầu tư, ảnh hưởng đến việc tập trung nguồn vốn để đầu tư hoàn thành công trình và thực tiễn đã không phát huy tác dụng và hiện đang bỏ hoang.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức bán đấu giá cát tại dự án Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn H.Thăng Bình, H.Núi Thành và TP.Tam Kỳ có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý gây thất thoát tài sản nhà nước , cố ý làm trái quy định nhà nước.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể

Từ hàng loạt sai phạm nêu trên, Thanh tra Quảng Nam kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 12.928.245.000 đồng. Cụ thể Ban KTM Chu Lai 4.499.068.000 đồng, do chưa thực hiện thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường từ việc bán cát tận thu.

Trung tâm Phát triển hạ tầng 9.861.000 đồng do tính sai quy định về thanh toán phụ cấp kiêm nhiệm QLDA, làm thêm giờ và chưa thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Ban Quản lý dự án hạ tầng 14.080.000 đồng do chưa thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào 156.514.000 đồng do tính vượt khối lượng quyết toán so với thực tế thi công rà phá bom mìn và Công ty CP Đầu tư thủy điện Quảng Nam hơn 8,2 tỉ đồng.

Đồng thời, Thanh tra Quảng Nam cũng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Ban KTM Chu Lai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Quảng Nam và các cơ quan tham mưu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm nói trên.

Thanh tra Quảng Nam cũng yêu cầu BQL Khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức có liên quan đến các sai phạm trong việc tham mưu, giúp Ban KTM Chu Lai thực hiện công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản như đã nêu. Ngoài ra, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng, kiểm tra chặt chẽ và tăng cường chất lượng nghiệm thu các sản phẩm do đơn vị tư vấn, lắp đặt. Yêu cầu khắc phục những tồn tại, sai phạm như kết quả thanh tra đã nêu…