Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương xử lý sai phạm tại địa ốc Alibaba

Sáng 21.9, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM đã tổ chức khen thưởng cho các đơn vị tham gia điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba ( Công ty Alibaba ).

Tham gia buổi khen thưởng, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc , Thứ trưởng Bộ Công an đã đại diện lãnh đạo Bộ Công an, trao khen thưởng cho 6 đơn vị gồm: Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an; Cục A07 - Bộ Công an; Phòng 15 - Cục C03; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM.