Công an Thủ Đức sẵn sàng cho tình huống khách hàng 'vây' Công ty Alibaba đòi tiền

Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện là ai, vì sao lại bị bắt?

Ngày 19.9, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại khu vực trong và ngoài trụ sở công ty cổ phần địa ốc Alibaba (120 - 122 đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh) vẫn được đảm bảo trước, trong và sau khi Bộ Công an và Công an TP.HCM thực hiện lệnh khám xét, khởi tố, bắt giam đối với hai bị can Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh ( 30 tuổi, tổng giám đốc công ty này).

Hiện Công an Q.Thủ Đức, Công an P.Hiệp Bình Chánh đã có sẵn kế hoạch, cử cán bộ túc trực để đảm bảo ANTT tại trụ sở công ty Alibaba trong tình hình nhiều khách hàng tìm đến công ty này đòi lại tiền.

Rao bán “dự án ma”, lãnh đạo bị bắt, Công ty Alibaba vẫn “tự tin” hứa bán lại đất giúp khách hàng

Cảnh sát túc trực trước cổng Công ty Alibaba trong quá trình khám xét, chiều 18.9 Ảnh: Công Nguyên

Theo ghi nhận PV Thanh Niên, sáng 19.9, có khoảng 50 khách hàng có mặt tại trụ sở công ty Alibaba để gặp nhân viên công ty này tìm hiểu thông tin, hướng giải quyết vụ việc sau khi hai lãnh đạo công ty bị bắt.

Tại đây, Công an P.Hiệp Bình Chánh đã cử cán bộ túc trực để đảm bảo ANTT. Còn theo Công an Q.Thủ Đức, nếu xảy ra trường hợp tập trung nhiều khách hàng tìm đến trụ sở công ty Alibaba đòi tiền, cán bộ công an sẽ hướng dẫn khách hàng gửi đơn tố cáo, hoặc đến trực tiếp Bộ Công an, Công an TP.HCM để trình báo.

Anh em chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị áp giải lúc nửa đêm

Như Thanh Niên đã thông tin , chiều 18.9, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an Q.Thủ Đức phong tỏa trụ sở Công ty Alibaba để khám xét, bắt giam hai lãnh đạo công ty này.

Theo kết quả điều tra từ cơ quan công an, Nguyễn Thái Luyện cùng với em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh cùng các đồng phạm đã lập ra Công ty Alibaba, nhiều công ty thành viên khác, rồi tự vẽ ra các dự án không có thật tại một số tỉnh thành như: TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Các dự án này chưa có thủ tục pháp lý, chưa được sự phê duyệt, cấp phép làm dự án từ cơ quan có thẩm quyền, nhưng Công ty Alibaba đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Nguyễn Thái Luyện bị công an bắt, đưa đi vào rạng sáng 19.9 Ảnh: CTV