Học, làm theo Bác đã góp phần ngăn chặn ‘tự chuyển hóa’, ‘tự diễn biến’

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đội thanh tra giao thông H.Châu Thành đang lập biên bản xử lý ô tô khách đậu rước khách không đúng quy định thì ông Nhượng gọi điện can ngăn vì đây là xe quen, trong lúc trao đổi, ông Nhượng dọa các thành viên trong đội...

Công an đang truy xuất camera, truy bắt nghi can đánh chết người sau va chạm giao thông ở TX.Dĩ An (Bình Dương). Nạn nhân bị đánh bằng mũ bảo hiểm, tử vong tại chỗ