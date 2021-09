Hơn 19.000 giáo viên, học sinh tại 59 tỉnh, thành về Đà Nẵng như thế nào?

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, hiện nay có 20.639 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) đang ở ngoài TP.Đà Nẵng. Số người này có liên quan nhiều vấn đề khi cho phép họ trở về TP.Đà Nẵng, như: giao thông, kiểm soát chốt, xét nghiệm, tổ chức cách ly…

Theo đó, qua thảo luận, lãnh đạo TP.Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan đã thảo luận thống nhất chủ trương số lượng người trở về lớn làm trước, số nhỏ hơn nhưng chưa đủ điều kiện xử lý sau… theo thứ tự ưu tiên, chia thành nhiều đợt.

Đối với 2.413 trường hợp còn lại (công dân đang ở tại các tỉnh An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình , Quảng Ngãi, Tiền Giang, TP.Cần Thơ và TP.HCM), UBND TP.Đà Nẵng sẽ xem xét, cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn. UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát những trường hợp đủ điều kiện trong đợt 1 nhưng chưa thể trở về TP.Đà Nẵng vì nhiều nguyên nhân khác nhau để cho phép trở về cũng như các điều kiện hỗ trợ phù hợp trong những đợt tiếp theo.

Theo kế hoạch do UBND TP.Đà Nẵng ban hành, Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát đối chiếu với danh sách do Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cung cấp, cho phép công dân có tên trong danh sách, đơn có xác nhận của địa phương nơi tạm trú được qua chốt; hướng dẫn công dân khai báo y tế và xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 (gộp 3 người/mẫu) tại chốt kiểm soát;