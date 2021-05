Khẩn cấp truy vết, khoanh vùng dập dịch

Ngày 8.5, Bộ Y tế công bố 93 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 3.138 - 3.230 tại Việt Nam. Trong các ca mắc mới, 13 ca nhập cảnh và 80 ca do lây nhiễm trong nước. 13 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Tĩnh 1 ca, Hà Nộ̂i 4 ca, Cần Thơ 3 ca, TP.HCM 1 ca, An Giang 3 ca và Đà Nẵng 1 ca. 80 ca lây nhiễm trong nước ghi nhận tại 13 tỉnh, TP. Trong đó Bắc Ninh có 31 ca, Hà Nộ̂i 23 ca, Đà Nẵng 8 ca, Vĩnh Phúc 7 ca; các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Thừa Thiên-Huế, Nam Định và Quảng Nam mỗi nơi 1 ca.

Đáng lưu ý, trong 80 ca lây nhiễm trong nước, có 14 ca ghi nhậ̂n tại Bệ̂nh viện (BV) Bệ̂nh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại H.Đông Anh, Hà Nội (10 người nhà và 4 BN đang điều trị tại BV này). Trong ngày, Bắc Ninh có số mắc mới cao nhất (31 ca) đều là các ca ghi nhận tại H.Thuận Thành và liên quan ổ dịch đã được phát hiện tại huyện này. Các địa phương như Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình có BN liên quan ổ dịch tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 hoặc liên quan BV K cơ sở Tân Triều (tại H.Thanh Trì, Hà Nội).

Bộ Y tế cũng yêu cầu những người từng đến những khoa, phòng có ghi nhận người mắc Covid-19 tại BV K cơ sở Tân Triều thì lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như những người có tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 theo quy định hiện hành. Trường hợp người đã đến BV có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 thì thông báo cho những người đã được lập danh sách biết, đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Sáng cùng ngày, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) dừng tất cả các cuộc họp, hội nghị để họp khẩn, triển khai truy vết các trường hợp liên quan đến BN 3131 (ở Đà Nẵng). Theo ông Nguyễn Kiên, Bí thư Thị ủy Đức Phổ, tình hình diễn tiến khó lường vì BN 3131 di chuyển trên địa bàn dày đặc.

Phong tỏa khu vực bar New Phương Đông (Đà Nẵng) vì có liên quan nhiều ca nhiễm Covid-19

Trước đó, ông Tr. và con gái là trường hợp F2, đi chung với đoàn cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai H.Châu Đức du lịch tại Đà Nẵng, đến quán bar New Phương Đông, có tiếp xúc với nữ quản lý bị dương tính Covid-19.

Chiều tối 8.5, tỉnh Quảng Trị đã họp khẩn để truy vết, xác định có 31 F1 và 68 F2 ở các xã Hải Chánh, Hải Quế, Hải Phong của H.Hải Lăng liên quan BN 3211.

Tương tự, các tỉnh Hà Nam, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hải Dương... cũng đang khẩn trương truy vết xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch vì địa bàn có liên quan ca bệnh Covid-19.

Toàn tỉnh hiện có 8.924 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế. 16 xóm, khu phố thực hiện cách ly theo quyết định của UBND tỉnh; đã lấy 21.574 mẫu xét nghiệm. Với ổ dịch tại xã Mão Điền (H.Thuận Thành), toàn xã có 5.246 hộ, đã lấy 11.584 mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 7.5.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành các quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND H.Bình Xuyên, thời gian 10 ngày (từ 6 - 15.5) và ông Nguyễn Khắc Lập, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế, từ ngày 6.5. Lý do là để 2 lãnh đạo trên kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày, Vĩnh Phúc đã tạm đình chỉ công tác tổng cộng 7 cán bộ (còn có 1 chủ tịch phường, 2 trưởng công an phường, 2 cán bộ cấp phường) do lơ là, chậm trễ trong công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, Vĩnh Phúc đã khởi tố 1 vụ án hình sự về việc tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, bắt tạm giam 66 người Trung Quốc nhập cư trái phép , 1 người Việt Nam bị khởi tố bị can và bắt tạm giam.