Khẩn trương đưa vắc xin đến người dân

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2021, Thủ tướng nhiều lần yêu cầu ngành y tế trong quý 1/2021 đưa vắc xin đến người dân.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh quá trình nghiên cứu phát triển và thử nghiệm vắc xin, cũng như có kế hoạch nhập khẩu để phục vụ tiêm chủng trên diện rộng. “Thủ tướng nhiều lần nhắc đến vấn đề này và đã yêu cầu ngành y tế trong quý 1/2021 đưa vắc xin đến người dân”, ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, thông tin về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Văn Thuấn cho biết thêm dự kiến trong quý 1/2021, những lô vắc xin đầu tiên trong hợp đồng nguyên tắc 30 triệu liều từ đối tác của Vương quốc Anh sẽ về Việt Nam. Khi đó, người già có nguy cơ tử vong cao, cán bộ y tế phòng dịch sẽ là những đối tượng được ưu tiên tiêm trước. Về vắc xin nội, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, chúng ta đang thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 đối với 2 loại vắc xin. Đến tháng 3 sẽ thử nghiệm loại vắc xin thứ 3. Dự kiến cuối năm 2021, đầu năm 2022 sẽ có vắc xin sản xuất trong nước.

Sáng 3.2: Hà Nội và 3 địa phương khác thêm 9 ca mắc Covid-19 ở cộng đồng

Chống dịch phải đảm bảo phát triển kinh tế

Trước đó, ông Dũng đã thông tin về một số nội dung chính diễn ra tại phiên họp của Chính phủ mà trọng tâm là đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 cũng như đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ngoài việc phòng chống dịch. Theo đó, Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1.2021 tiếp tục đạt kết quả khả quan, đáng mừng ngay trong tháng đầu tiên của năm mới.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 chỉ tăng 0,06% so với tháng trước và giảm 0,97% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1 đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước với kim ngạch xuất nhập ước tính đạt 53,9 tỉ USD, tăng 45,2% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 27 tỉ USD, tăng 46,7%; nhập khẩu hàng hóa đạt 26,9 tỉ USD, tăng 43,7%.

Liên quan đến chuẩn bị hàng hóa cho tết, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định các địa phương, doanh nghiệp hết sức chủ động và sẽ cung cấp đủ hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu cho người dân, không những ở thành phố lớn, mà ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là những vùng dịch. Tuy nhiên, ông Hải cũng lưu ý cần tránh tình trạng “ ngăn sông cấm chợ ”, nhất là trong tiêu thụ các mặt hàng của người nông dân tại các địa phương có dịch ra các vùng khác.

Thực tế, ngay tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phản ánh về việc Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhắn tin “cầu cứu” do một số địa phương lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh đã không cho xe chở nông sản từ Hải Dương đi qua các địa phương này. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng đó là “các biện pháp thái quá” và nhắc lại thông điệp của Thủ tướng là cần có biện pháp chống dịch hợp lý để việc sản xuất, lưu thông hàng hóa vẫn diễn ra, nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế.