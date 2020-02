Khẩu trang bình ổn giá: Tại Đà Nẵng, mua ở đâu?

Ngày 2.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP.Long Khánh và Công an H.Xuân Lộc điều tra, làm rõ việc quản lý 2 quán karaoke bán ma túy cho khách sử dụng.