Khởi tố 3 bị can trong đường dây lừa đảo 4,3 triệu đô la trên mạng

Ngày 14.5, Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố 3 bị can về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, gồm: Vũ Đình Hùng (trú tại đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Phạm Thị Thái (trú tại chung cư Times City, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong số này, Phạm Thị Thái được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Theo Công an TP.Hà Nội, các bị can nêu trên là những đối tượng cầm đầu trong trong ổ nhóm sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, như: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn trên.

300 công an "đánh án" tại 11 tỉnh, thành

Trước đó, Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo tố giác về tội phạm về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng) khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (forex) trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành trong và ngoài nước, đặc biệt là tại Hà Nội.

Để người dân tin tưởng tham gia đầu tư, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới , là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao... khiến nhiều người dân lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản.

Căn cứ vào thông tin tiếp nhận, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội đã chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.Hà Nội và Công an TP.HCM huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ, chia thành 21 tổ công tác đồng loạt xác minh tại 11 tỉnh, thành.

Qua đó đã làm rõ, bóc gỡ ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, như: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên. Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người thuộc 27 quốc gia tham gia.

Công an TP.Hà Nội làm rõ thủ đoạn của ổ nhóm này như sau: các đối tượng đăng ký thành lập công ty tại nước ngoài, xây dựng website, kết nối với hệ thống MT4, MT5; tổ chức kinh doanh sàn forex tại nhiều địa phương, trong đó có TP.Hà Nội, TP.HCM và tại Campuchia.

Các đối tượng quản trị sàn forex thường tổ chức các sự kiện có quy mô hoành tráng tại các nhà hàng, khách sạn lớn, mời những người tự xưng là “chuyên gia hàng đầu” về tài chính , những người đã từng tham gia đầu tư thành công, để thuyết trình, giới thiệu, quảng bá, kêu gọi tham gia đầu tư.

Các dự án, mô hình hệ thống này đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, là các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới , với lãi suất cao bất thường, từ 15 - 30%/tháng của số tiền tham gia đầu tư.

Tổng số tiền giao dịch 4,3 triệu đô la

Bên cạnh đó, các sàn forex được các đối tượng quản trị thiết kế các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng (như admin tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản…), can thiệp vào quá trình đặt lệnh (như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán), “đánh cháy” tài khoản của khách hàng… Thực chất, các sàn forex này không có tính năng kết nối với các sàn forex trên thế giới.

Trước khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được 4 sàn giao dịch Forex (Rforex, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và nhiều website khác có giao diện giống sàn forex, đã có hơn 12.000 tài khoản của khách hàng ở nhiều quốc gia tham gia, với tổng số tiền đã nộp vào sàn giao dịch này là 4,3 triệu USD.

Nhà đầu tư trên sàn giao dịch forex thực chất là chơi với chủ sàn, do đó, khi chủ sàn can thiệp bằng công nghệ thì người đầu tư chắc chắn sẽ bị thua thiệt, mất tiền và chủ sàn sẽ chiếm đoạt số tiền này; đã có nhiều người bị thua lỗ, mất số tiền hàng tỉ đồng. Nếu nhà đầu tư thắng nhiều thì chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống làm mất hết tiền trong tài khoản.

Đáng chú ý, sau khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền.

Các nhân viên môi giới thường mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức gọi điện thoại, liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook để tư vấn người chơi đánh lệnh, ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản, sau đó tư vấn đánh các lệnh thua lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng có thể giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn forex mới với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.