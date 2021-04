Khởi tố vụ án liên quan giao 'đất vàng' ở Nha Trang để làm dự án BT

Nghệ An, Quảng Bình có nơi nắng nóng trên 39 độ C. Hôm nay, chỉ số tia UV ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Hội An có giá trị từ 8 - 10, nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người.