Không để lơ là phòng dịch Covid-19

Kể từ dịch Covid-19 xuất hiện tại VN và trải qua 2 đợt dịch, TP.Đà Nẵng trở thành “tâm dịch” và luôn căng mình ứng phó. Từ cuối tháng 9, toàn TP.Đà Nẵng chuyển trạng thái hoạt động “bình thường mới” do đã kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Ngay sau đó ít ngày, không ít người dân bắt đầu có dấu hiệu lơ là, chủ quan, không tuân thủ nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế (gồm: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế ). Ở các chợ truyền thống, ngoài một số tiểu thương không mang khẩu trang, rất nhiều người dân cũng “quên” đeo. Bình sát khuẩn vẫn được đặt ở nhiều vị trí nhưng cũng không mấy ai ngó ngàng tới. Ông Trần Phước Cường, Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương, cho biết các chợ vẫn thường xuyên đôn đốc nhưng nhiều người tỏ ý chủ quan. Các trường học cũng bắt đầu xuất hiện những phụ huynh đón con không mang theo khẩu trang khi vào trường, dù nhà trường không ngừng nhắc nhở trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua học sinh.

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC, cho biết thêm hiện nay các khu cách ly tập trung, trừ khách sạn, sẽ giao cho hệ thống quân đội quản lý, điều hành, còn y tế chỉ tham mưu, giám sát, triển khai hoạt động chuyên môn. Ông Dũng đề nghị trung tâm y tế quận huyện tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương bàn giao khu cách ly tập trung về cho quân đội quản lý, điều hành giống như khu cách ly của TP để đảm bảo an ninh, trật tự, phù hợp với tình hình mới.

Tại Hà Nội, khảo sát trong các ngày cuối tuần tại một số BV trên địa bàn cho thấy, bên cạnh những BV duy trì tốt các biện pháp phòng chống dịch như phân luồng, đo thân nhiệt khách, bệnh nhân và người nhà ngay khi qua cổng, nhắc nhở và buộc người vào BV đeo khẩu trang… vẫn còn những nơi có biểu hiện lơ là. Tại BV Bạch Mai, nơi từng ghi nhận ổ dịch Covid-19, mỗi ngày vẫn tiếp nhận hàng ngàn lượt người ra vào nhưng việc đo thân nhiệt từ “vòng gửi xe” đã không còn được duy trì như trước. Nhiều người bệnh và người nhà khi đến BV cũng xao nhãng việc đeo khẩu trang phòng dịch hoặc đeo... cho có. Tại một số khu vực chung của BV, việc thực hiện các biện pháp đơn giản nhất, cơ bản nhất của phòng chống dịch như đeo khẩu trang và sát khuẩn tay hầu như chỉ phụ thuộc vào sự tự giác của các cá nhân, do không có các lực lượng thường trực nhắc nhở thực hiện. Riêng các khu điều trị nội trú bệnh nhân nặng như điều trị tích cực, BV Bạch Mai vẫn duy trì, thực hiện nghiêm ngặt nhiều tháng nay quy định không thăm bệnh nhân, người nhà không ở lại trong khu điều trị.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), lưu ý mặc dù tỷ lệ điều trị khỏi từng lên đến 96,4%, nhưng Covid-19 vẫn là căn bệnh mới, chưa thể hiểu đầy đủ về độc lực của vi rút, các diễn biến lâm sàng, khả năng miễn dịch, trong khi đó bệnh lại lây nhiễm cao, chưa có thuốc điều trị. “Đặc biệt, việc điều trị Covid-19 vẫn khó khăn do còn tình trạng nhận thức chưa đầy đủ của BV về mức độ nguy hiểm; tâm lý chủ quan “ngủ quên” trên chiến thắng”, ông Khuê nhấn mạnh.

Ông Khuê yêu cầu các BV luôn duy trì việc thực hiện các tiêu chí BV an toàn phòng chống Covid-19. Bộ Y tế sẽ có các đợt kiểm tra, trong đó an toàn phòng chống dịch Covid-19 là tiêu chí đánh giá, chấm điểm BV; sẽ tạm dừng hoạt động các cơ sở/cá nhân không an toàn.