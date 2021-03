Lại phát hiện hàng chục người Trung Quốc 'lọt lưới' đến Nam bộ

Ngày 9.3, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam , đến An Giang để tìm cách xuất cảnh sang Campuchia.

Hàng chục người xuyên đêm tìm kiếm nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

"Lọt lưới" qua nhiều tỉnh, thành

Khoảng 3 giờ ngày 7.3, Công an TP.Châu Đốc phát hiện ô tô 16 chỗ do Nguyễn Phương Hùng (35 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc) điều khiển, chở 13 người Trung Quốc có biểu hiện xuất cảnh trái phép qua biên giới. Qua đấu tranh, tài xế khai chở thuê 13 người này từ TX.Tân Châu đến TP.Châu Đốc. Khi xe đến đường Lê Lợi, P.Châu Phú thì dừng lại, chờ một người lạ tại xã biên giới Khánh Bình (H.An Phú) tới để bàn giao, rồi nhận tiền công. Trong lúc xe đang đậu chờ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Theo điều tra dịch tễ của ngành y tế tỉnh An Giang, nhóm người Trung Quốc khai ngày 28.2 và 2.3 từ TP.Nam Ninh (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép Việt Nam qua đường mòn khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn, sau đó được ô tô đến đón, chở vào TP.HCM ngày 5.3. Tối 6.3, cả nhóm đi trên 2 ô tô (1 chiếc 4 chỗ, 1 chiếc 7 chỗ) về An Giang nhằm tìm cách qua Campuchia. Đến rạng sáng 7.3 thì bị công an phát hiện.

Cũng trong ngày 7.3, tại khu vực bến phà Mương Miễu (nối An Giang và Đồng Tháp), Công an TX.Tân Châu (An Giang) phát hiện 2 ô tô do tài xế Tôn Trung Mãnh (41 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Minh Cảnh (50 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển chở 14 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh. Lực lượng chức năng đã tạm giữ người, phương tiện đưa về trụ sở công an xác minh, làm rõ.

Bắt 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang tìm đường vượt biên rời Việt Nam

Trước đó, tối 4.3, tại khu vực gần cầu Cồn Tiên, P.Châu Phú A, Công an TP.Châu Đốc phối hợp Công an H.An Phú phát hiện ô tô do tài xế Bùi Văn Dương (31 tuổi, ngụ Cà Mau) điều khiển chở 7 người Trung Quốc (5 nam, 2 nữ) tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Qua điều tra dịch tễ, những người này khai nhập cảnh trái phép Việt Nam từ ngày 1.3 qua đường mòn tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn, rồi sang Campuchia tìm việc làm . Khi đến được biên giới Việt Nam, nhóm này được ô tô đón, đưa lên xe khách giường nằm đi vào TP.HCM sáng 4.3. Sau đó, cả nhóm được tài xế Dương đến đón, chở về TP.Châu Đốc...

Công an tỉnh An Giang cho biết những người Trung Quốc và tài xế có liên quan đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 . Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị Công an Bình Phước phát hiện Ảnh: Trần Ngọc

Nghi còn đối tượng lẩn trốn nên phong tỏa tìm kiếm

Chiều 9.3, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, thông tin 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cùng 1 người Việt Nam được phát hiện tại xã Tân Phước (H.Đồng Phú) trong tối 8.3 và rạng sáng 9.3 đã cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Khoảng 17 giờ chiều 8.3, từ nguồn tin của người dân, Công an xã Tân Phước (H.Đồng Phú) bắt giữ 6 người Trung Quốc đang có mặt tại khu vực ấp Cầu Rạt (xã Tân Phước). Qua làm việc, những người này khai đã vượt biên qua cửa khẩu Lạng Sơn và được 1 người Việt Nam hứa dẫn qua Campuchia để tìm việc làm. Sau đó, họ được ô tô đưa đến địa bàn xã Tân Phước và nhốt trong một căn nhà kín. Lo sợ bị bán ra nước ngoài nên cả nhóm bỏ trốn khỏi căn nhà và bị người dân phát hiện, báo công an bắt giữ. Tiếp tục tìm kiếm trong đêm, lực lượng công an và người dân tìm thấy thêm 3 người Trung Quốc và ông Nguyễn Huệ (41 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng chiếc ô tô nghi là phương tiện trung chuyển nhóm người Trung Quốc nêu trên.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Duy Khánh, Phó chủ tịch UBND xã Tân Phước, cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước điều tra, đồng thời theo nguồn tin báo thì trên địa bàn có thể vẫn còn một số người liên quan có hành vi xuất nhập cảnh trái phép nên các lực lượng vẫn đang phong tỏa tìm kiếm.