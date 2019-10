Lăng kính bạn đọc: Bất bình với hành vi bạo hành phụ nữ

Mới đây nhất, quá phẫn nộ trước vụ chồng đánh đập, dùng dao đâm vợ nhiều nhát tại Bình Dương, người dân đã can thiệp, bắt giữ người chồng để giao công an xử lý.

Người dân sau khi can ngăn đã bắt giữ Dũng giao công an xử lý. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Dũng và chị X. từng sống như vợ chồng ở Thừa Thiên - Huế được khoảng 2 năm nay nhưng thường xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị X. vào Bình Dương bán quán cà phê được một thời gian thì Dũng tìm gặp kêu về. Do chị X. không đồng ý, Dũng đã hành hung nạn nhân đến thương tích.

Không thể chấp nhận, yêu cầu nghiêm trị

Nhiều bạn đọc (BĐ) đã bất bình, lên án người chồng vũ phu đánh vợ dã man. BĐ Hữu Hà (TP.HCM) thốt lên: “Trời ơi, thế này là giết người chứ đánh gì? Cần xử thật nặng kẻ vũ phu này”. BĐ Thành Nam (TP.HCM) đặt câu hỏi: “Ban ngày có nhiều người dân vậy mà còn ra tay dã man với vợ. Vậy ở chỗ không người, ở nhà thì sao? Đề nghị pháp luật nghiêm trị việc bạo hành dã man này”.

“Hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi chung sống, vì đó là chuyện cả đời mình. Sau này, nếu không thể tiếp tục được thì nên chia tay trong vui vẻ, dù gì cũng là người một thời mình yêu thương. Sao có thể đánh đập dã man người vợ như thế? Có đáng là đàn ông nữa không?”. Tien Toi (TP.HCM)

Nhiều BĐ khác cũng đồng tình với việc phải xử nặng những người chồng như thế. BĐ Nguyệt Groeneweg (Hà Nội) đề nghị chính quyền phải có biện pháp nghiêm khắc trừng trị những kẻ bạo hành gia đình . Theo BĐ này, ở các nước phát triển chỉ cần gọi cho cảnh sát là 15 phút sau cảnh sát đã có mặt xử lý kẻ bạo hành gia đình.

Nói về việc hành hạ phụ nữ, BĐ Trần Nguyên Đăng (Đà Nẵng) cho rằng “chuyện đàn ông đánh đập hành hạ phụ nữ ở nước ta đã kéo dài nhiều năm rồi mà có thấy luật pháp xử lý nghiêm khắc đâu”. BĐ Ngo The Hung (TP.HCM) mong muốn “cơ quan pháp luật cần phải xử lý thật nặng những trường hợp như thế này để làm gương”.

Cùng chung tay ngăn chặn

“Cảm ơn những người dân thấy chuyện bất bình đã ra tay tương trợ. Xưa nay chuyện vợ chồng, chuyện nhà người ta thì hầu hết chúng ta mặc nhiên coi là chuyện riêng, chẳng ai xen vào. Nhưng chuyện đánh vợ dã man thế này thì không phải chuyện riêng nữa, là chuyện xã hội. Người dân nên vào cuộc ngăn chặn ngay”, BĐ TranTinh (Bình Dương) viết.

Nhiều BĐ đồng tình với ý kiến này. BĐ Kim Quy (Cần Thơ) chia sẻ thêm: “Xin hoan nghênh người dân địa phương, vì đã không vô cảm mà can thiệp và bắt người đàn ông vũ phu giao cho công an”. BĐ Dan Minh (Tây Ninh) bày tỏ: “Cứ nói dân mình hay vô cảm, nhưng những người dân ở đây hành xử thật đáng học tập: can ngăn, bắt giao cho công an. Thấy cái sai là can thiệp ngay. Nếu ai cũng như thế thì những người xấu sẽ ngày càng ít đi...”.