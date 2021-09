Lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội muốn về quê, đăng ký ngay với chính quyền địa phương

Theo ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH, để đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, UBND thành phố giao Sở LĐ-TB-XH tổng hợp nhu cầu trở về trở về quê của lao động ngoại tỉnh.

Do vậy, Sở LĐ-TB-XH yêu cầu các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát thống kê, tổng hợp danh sách người dân, người lao động ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê. Văn bản tổng hợp gửi về trước ngày 14.9, để báo cáo UBND TP trước ngày 15.9.

Trên cơ sở đó, Sở LĐ-TB-XH sẽ phối hợp với Công an thành phố xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Theo thống kê sơ bộ của Sở LĐ-TB-XH, Hà Nội ước tính có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định. Để người lao động ngoại tỉnh vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội , các sở, ngành, địa phương đã triển khai hỗ trợ bằng nhiều hình thức linh hoạt như vận động các chủ hộ có nhà cho thuê miễn, giảm tiền thuê nhà; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ túi an sinh cho lao động tự do ngoại tỉnh.