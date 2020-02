Lập chốt cách ly tại 'điểm nóng' dịch ở Vĩnh Phúc

Ngày 11.2, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân (BN) thứ 15 tại Việt Nam mắc chủng mới của vi rút Corona (nCoV) là bé gái N.G.L (3 tháng tuổi, trú xã Quất Lưu, H.Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Bé L. là cháu ngoại của bà P.T.B (mẹ đẻ chị N.T.D - 1 trong 8 người đi từ Vũ Hán về và dương tính nCoV).

Ngày 28.1, bé L. được mẹ đưa đến nhà bà P.T.B (xã Sơn Lôi, H.Bình Xuyên) chơi và hai mẹ con cùng ở nhà bà ngoại trong 4 ngày.

Sau khi xác định bà P.T.B dương tính với nCoV, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã lập danh sách người tiếp xúc gần, trong đó có mẹ con bé L. Ngày 6.2, bé L. có biểu hiện ho và chảy nước mũi.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (Hà Nội) xét nghiệm, cho kết quả dương tính với nCoV . Hiện tại, BN N.G.L và mẹ đang được cách ly cùng nhau tại Phòng khám đa khoa Quang Hà (H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), sức khỏe ổn định.

Theo Bộ Y tế, đến ngày 11.2, Việt Nam đã có 15 BN nhiễm nCoV, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 10 trường hợp; đã có 6/15 BN nhiễm nCoV được xuất viện.

Mở rộng điều tra, rà soát đối tượng phải cách ly

Để phòng chống, ngày 11.2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn có công văn hỏa tốc, chỉ đạo về công tác phòng chống dịch nCoV. UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch và chủ tịch UBND các huyện, TP trên địa bàn tập trung chỉ đạo, không để dịch bệnh tiếp tục phát tán, lây lan. Sở Y tế tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh về công tác tổ chức chuyên môn, thành lập các tổ công tác, cắm chốt tại H.Bình Xuyên và hỗ trợ Trung tâm y tế H.Bình Xuyên về công tác chuyên môn.

Chủ tịch UBND các huyện, TP chỉ đạo mở rộng điều tra, rà soát đối tượng phải cách ly; chỉ đạo thành lập các đội phòng chống dịch bệnh tại từng thôn, tổ dân phố, có nhiệm vụ đi đến từng nhà tuyên truyền, giám sát và đo thân nhiệt, yêu cầu các trường hợp bất thường về sức khỏe đi khám tại cơ sở y tế.

Tại khu vực có dịch bệnh, cử lực lượng gác chốt (thành viên là dân quân, công an xã) hạn chế ra vào của người dân và các phương tiện giao thông tại các thôn, xã có ca dương tính với nCoV; tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực được cách ly.

TP.HCM không còn ca nghi nhiễm nCoV

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh, tại TP.HCM đến 11.2 có 3 ca nhiễm nCoV (1 ca đã xuất viện); 28 ca nghi ngờ trước đây đã có kết quả âm tính. 39 ca tiếp xúc gần các ca nhiễm cần theo dõi thì 15 ca đã kết thúc theo dõi, 18 ca đang được cách ly tập trung và 6 ca đang cách ly tại nhà.

Trường hợp trẻ 5 tuổi tiếp xúc với ca nhiễm bệnh thứ 3 (ông K., 73 tuổi, quốc tịch Mỹ) có triệu chứng sốt ngày 9.2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Bé hiện đang được tiếp tục theo dõi cho đủ 14 ngày từ ngày tiếp xúc với ca nhiễm nCoV.

Cùng ngày, theo nguồn tin từ UBND Q.Bình Tân, trung tâm y tế quận, phường tiếp nhận thông tin và theo dõi 1.029 trường hợp đến từ vùng dịch; trong đó có 116 trường hợp do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP chuyển đến, 299 trường hợp do Công an Q.Bình Tân điều tra, theo dõi chuyển sang và 614 trường hợp là chuyên gia tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam. Hiện TP cũng đang cách ly, theo dõi hơn 2.100 ca.

Cùng ngày 11.2, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế có báo cáo chính thức về diễn biến, tình hình sức khỏe những người liên quan đến du thuyền Diamond Princess từng cập cảng Chân Mây (H.Phú Lộc) và rời đi vào chiều cùng ngày 27.1, sau đó phát hiện hàng chục người nhiễm nCoV khi về đến Nhật Bản (Thanh Niên đã thông tin).

Theo báo cáo, du thuyền Diamond Princess khi cập cảng Chân Mây có 3.750 người, gồm 1.050 thuyền viên và 2.700 hành khách du lịch (trong đó có 9 khách và 20 thuyền viên Trung Quốc ). Sau khi tàu cập cảng, có 22 người thuộc các lực lượng như biên phòng, cảng vụ hàng hải, hải quan cảng... làm thủ tục nhập cảnh; trong đó cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (thuộc Sở Y tế tỉnh) đã thực hiện quy trình kiểm dịch y tế, giám sát dịch bệnh nCoV, triển khai tờ khai y tế... cho tất cả hành khách và thuyền viên trước khi rời tàu vào đất liền.

Kết quả không có hành khách nào có các triệu chứng sốt, ho, khó thở... 1.252 khách sau đó được phép rời tàu lên bờ theo các chương trình du lịch đã đăng ký (454 khách tham quan Huế); tất cả đều trở lại thuyền và rời đi lúc 17 giờ cùng ngày.

Đến 9 giờ ngày 11.2, tức hơn 14 ngày kể từ khi tàu cập cảng Chân Mây, tất cả cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm dịch và những người khác có liên quan đến đoàn khách đến Huế (như lái xe, lái thuyền, hướng dẫn viên...) qua kiểm tra cho thấy “sức khỏe đều bình thường”, “đều không sốt, không có các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp”. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện thêm ca bệnh nghi ngờ, không có ca bệnh xác định.