Lật mặt chiêu lừa đảo lập fanpage Chia Sẻ Vì Người Nghèo kêu gọi từ thiện

Ngày 2.1.2021, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vào tháng 12.2020, Phòng đã điều tra vụ lập fanpage "Chia Sẻ Vì Người Nghèo" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Đào Bá Lộc (27 tuổi, H.Đơn Dương) cùng đồng bọn gây ra

Hai người thỏa thuận dùng số tài khoản ngân hàng của Phương để nhận tiền ủng hộ rồi rút ra, chia đôi số tiền này. Được một thời gian, do phát sinh mâu thuẫn trong việc ăn chia, đến tháng 6.2020, Lộc và Phương không cùng nhau lừa đảo nữa.

Sau đó, Lộc rủ bạn là Huỳnh Ngọc Phúc (25 tuổi, ngụ H.Đơn Dương) tham gia và số tài khoản nhận tiền ủng hộ được thay bằng tài khoản của Phúc. Phúc giao cho Lộc sử dụng tài khoản và khi có tiền ủng hộ chuyển vào thì rút ra chia đôi.

Qua điều tra, bước đầu công an xác định có hơn 1.000 người hảo tâm đã chuyển tiền vào 2 số tài khoản của Phương và Phúc với số tiền từ 50.000 đồng đến 5 triệu đồng/người. Tổng cộng, nhóm lừa đảo do Đào Bá Lộc cầm đầu đã lừa, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt Huỳnh Ngọc Phúc và Đào Bá Lộc tại TP.Đà Lạt.

Tại cơ quan công an, Phúc và Lộc đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Ngày 31.12.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phúc và Lộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý. Đồng thời ngay trong đêm 31.12.2020, lực lượng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã bắt khẩn cấp Đặng Viết Phương tại Bình Dương và di lý về phục vụ điều tra.