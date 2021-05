LĐLĐ Q.Gò Vấp tặng gạo, đường, dầu ăn... cho người lao động trong khu phong tỏa

Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ Q.Gò Vấp, cho biết thời gian tới, công đoàn Q.Gò Vấp sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị để có hỗ trợ cho người lao động khu vực bị phong tỏa.

Ngày 28.5, LĐLĐ TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn LĐLĐ các quận, huyện về việc chi hỗ trợ khẩn cấp thêm các trường hợp đặc biệt gồm người lao động phải ngừng việc do thu hẹp sản xuất, do nơi làm việc bị phong tỏa, cách ly do dịch Covid-19; người lao động nghỉ việc, mất việc mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp ; người lao động có cha/mẹ/vợ/chồng/con cùng phải cách ly y tế tại nhà hoặc một người là F0, F1; thành viên của tổ an toàn phòng chống dịch hoặc đoàn viên được huy động tham gia công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch của các cơ quan chức năng.