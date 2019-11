Linh vật 130 chú chuột thông minh trên Đường hoa Nguyễn Huệ

Năm 2020 là năm bắt đầu một thập kỷ mới theo dương lịch và năm bắt đầu một chu kỳ 12 con giáp mới theo âm lịch, nên ban tổ chức dày công tạo hình linh vật và khéo léo đưa vào các phân cảnh kiến trúc.

Tiểu cảnh Xuân sung túc như lời chúc khách tham có một năm ấm no, đủ đầy

Đến với Đường hoa Nguyễn Huệ, người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng 3 phân đoạn của “bản giao hưởng” Đường hoa Xuân Canh Tý.

Phân đoạn đầu tiên có tên gọi Xuân của đất trời, Xuân của tình người chào đón khách thưởng lãm bằng Đại cảnh Cổng mở. Tiếp đó, Đại cảnh Hội Xuân tái hiện hoạt động truyền thống đua thuyền sông nước của người dân Nam bộ, với những “tay đua” là đàn chuột được thể hiện cách điệu sinh động, dí dỏm.

Bên cạnh đó, Đại cảnh Vườn Lan Xuân năm nay sẽ mang một hiệu ứng hoàn toàn mới nhờ vào mái aluminium gương, tạo sự tương phản hình ảnh với giàn lan tầng cao, tầng thấp bên dưới.

Đặc biệt, với đại cảnh “Rừng nước” lung linh và huyền ảo, đây là lần đầu tiên tại Đường hoa Nguyễn Huệ xuất hiện một cánh rừng cùng sự kết hợp với màn nước tạo nên hệ sinh thái thu nhỏ, gợi nhớ đến các công trình sinh thái nổi tiếng trên thế giới như Cloud Forest trong Gardens by the Bay ở Singapore hay The Green Planet ở Dubai (UAE).