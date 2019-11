Lo nhiều điều về kinh doanh nước sạch

Lo ngại về vấn đề an ninh, an toàn nước sạch , tình trạng thâu tóm của nước ngoài..., thảo luận dự án luật Đầu tư sửa đổi tại diễn đàn Quốc hội ngày 20.11, nhiều đại biểu đã đề nghị đưa kinh doanh nước sạch vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ngay trong luật.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho biết, ông tra danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong dự thảo luật thì không thấy kinh doanh nước sạch, nên đề nghị cơ quan soạn thảo phải đưa kinh doanh nước sạch vào danh mục này. Theo đại biểu (ĐB) Nghĩa, kinh doanh nước sạch, nhất là ở các đô thị lớn, là vấn đề an ninh, hệ trọng do đó cần phải đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện. “Một trong những điều kiện đó là không cho chuyển nhượng cổ phần ra bên ngoài VN”, vị ĐB Đoàn TP.HCM đề nghị.

ĐB Hồ Thanh Bình (An Giang) cũng đề nghị nên đưa kinh doanh nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì liên quan “an ninh nguồn nước”. Song, ĐB Bình lưu ý không nên phân biệt đối tượng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh nước sạch. ĐB này cho rằng sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này sẽ tạo sự cạnh tranh, góp phần thúc đẩy sự phát triển tư duy về tôn trọng khách hàng, tôn trọng luật trong cung cấp nước sạch.

Phát biểu lần hai, ĐB Trương Trọng Nghĩa giải thích ông không phản đối tư nhân tham gia kinh doanh nước sạch hay cấm chuyển nhượng vốn, song nhận thấy nước sạch, nhất là ở các đô thị lớn, phải là vấn đề an ninh. Cùng quan điểm, Phó trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đề nghị cần có thủ tục để kiểm soát việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, tránh tình trạng “tay không bắt giặc” hay các “dự án lòng vòng”. Dẫn thông tin các nhà đầu tư người Thái vừa tham gia Hội đồng quản trị, vừa tham gia Ban Kiểm soát Nhà máy nước sông Đuống, ông Nhưỡng đề nghị cần xem nhà đầu tư có chỉ kiếm lợi nhuận rồi đẩy rủi ro cho người khác, nhất là người dân, hay không?

Mở mắt ra có 5 triệu doanh nghiệp ?



Tranh luận lại, ĐB Trần Quang Chiểu (Nam Định) nói thẳng, các nội dung mà ĐB Lộc nói như đưa vào hộ kinh doanh phát triển nhanh, mạnh và vững chắc, nhà nước quản lý tốt hơn, thuế thu nhiều hơn. “Nếu các điều này đưa vào luật, xin thưa với QH có chăng hôm sau mở mắt ra thì 700.000 hộ biến thành được 5 triệu DN”, ĐB Chiểu nêu. Phần lớn các ý kiến còn lại đề nghị nếu đưa hộ kinh doanh vào thì phải viết lại hoặc có một nghị định sau tổng kết nâng thành luật. Thảo luận chiều 20.11 về luật Doanh nghiệp (DN) sửa đổi, các ĐB tranh luận đa chiều về việc đưa hay không đưa 5 triệu hộ kinh doanh vào luật. Trước đó, Chính phủ trình dự thảo luật theo hướng sẽ đưa 5 triệu hộ kinh doanh (trước hết là 2 triệu hộ kinh doanh có đăng ký) vào phạm vi điều chỉnh của luật DN ngoài 700.000 DN hiện hành. ĐB Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp VN, ủng hộ chủ trương này vì như thế sẽ bao trùm hết để “không ai bị bỏ lại phía sau”. “Tuyệt đối không có chuyện qua một đêm ngủ dậy thì ông chủ quán phở hôm qua trở thành giám đốc DN phở hôm nay. Nhưng khi vị thế pháp lý quyền và nghĩa vụ cơ bản của hộ kinh doanh ghi nhận trong luật sẽ giúp họ yên tâm làm ăn, làm ăn bài bản và minh bạch hơn”, ông Lộc nói.

Một vấn đề khác gây tranh luận là đề xuất cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ của Chính phủ tại dự thảo luật. Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, phản ánh thực tế nhiều đối tượng lợi dụng dịch vụ kinh doanh đòi nợ để biến tướng thành các băng nhóm cho vay nặng lãi, hoạt động "tín dụng đen", gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. “Một số đối tượng đòi nợ thuê đã bắt giữ người trái pháp luật , cố ý gây thương tích, thậm chí có vụ dẫn đến chết người. Phổ biến là hành vi đe dọa, khủng bố người thân, con cái, cha mẹ của con nợ”, ông Ngọc nêu và khẳng định không phải “quản không được thì cấm” mà nên cấm vì dịch vụ này gây nhiều hệ lụy xã hội. “Nếu luật Đầu tư sửa đổi lần này đưa dịch vụ đòi nợ vào ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh sẽ góp phần ngăn chặn, hạn chế được hoạt động tín dụng đen vì việc đòi nợ thuê đã bị cấm, mọi hành vi đòi nợ thuê đều vi phạm pháp luật và bị xử lý”, ông nhấn mạnh.