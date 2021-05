Lợi ích làm mờ lương tâm

Liên quan đến vụ phát hiện 52 người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép ở TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Thanh Niên đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (36 tuổi, trú P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên) để làm rõ tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, quy định tại điều 348 bộ luật Hình sự. Bị can Hạnh đã thuê 5 căn nhà trên địa bàn TP.Vĩnh Yên với giá từ 15 - 18 triệu đồng/tháng, sau đó cho tổng cộng 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến ở và thu tiền để hưởng chênh lệch. Đáng lưu ý, Hạnh biết hành vi của mình là phạm pháp, nhưng vì lợi nhuận nên vẫn làm.