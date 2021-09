Long An: Tạo điều kiện cho người dân về quê khi các tỉnh, thành cùng phối hợp

Ngày 24.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Tấn Hòa , Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An , cho biết UBND tỉnh này đã phát đi công văn và bản thân ông cũng đã trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo một số tỉnh, thành lân cận trong vùng về việc tạo điều kiện cho người dân muốn về quê

Tỉnh Long An đang áp dụng Chỉ thị 15 B.B

“Người từ tỉnh Long An muốn về quê hay những người có nhu cầu đi ngang tỉnh để về quê thì các tỉnh khác cũng phải thống nhất, đồng bộ với Long An mới triển khai được. Bởi, nếu cho công dân vào Long An mà TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Tháp không cho qua thì các chốt cửa ngõ của tỉnh Long An chắc chắn sẽ chịu áp lực rất lớn”, ông Hòa cho biết.

Theo ông Hòa, từ ngày 21.9, tỉnh Long An áp dụng Chỉ thị 15 và áp dụng thẻ xanh Covid (cho người tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 ), thẻ vàng Covid (tiêm 1 mũi). Trong đó, người có thẻ xanh Covid được đi tất cả địa bàn tỉnh, thẻ vàng Covid được đi trong huyện. Cho đến thời điểm này, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Long An đã cơ bản được kiểm soát.

Vạ vật bên quốc lộ vì “tiến thoái lưỡng nan” ngay chốt kiểm soát Covid-19

Theo ông Hòa, tỉnh Long An vẫn đang tích cực phối hợp với các tỉnh giáp ranh để giải quyết cho hơn 150 người (có người muốn ra khỏi, có người muốn vào Long An) theo nguyện vọng muốn về quê của họ. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp đã nhận 104 người đưa vào tỉnh, cách ly y tế trước khi được cho về nhà; còn lại hàng chục người quê các tỉnh An Giang, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ đang kẹt trên QLN2, đoạn giáp Long An và Đồng Tháp. Đối với hơn 30 người (quê Ninh Thuận , Thanh Hóa...) về từ hướng miền Tây đang kẹt tại Tiền Giang thì Long An vẫn chờ phía TP.HCM hồi đáp.

Long An muốn các tỉnh bạn đồng bộ giải pháp để tạo điều kiện cho người dân về quê B.B