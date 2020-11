Manh áo bạc vì dịch: Gian nan việc làm

Nhiều ngành nghề tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết: Theo kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực quý 3/2020 với 16.778 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn TP, do Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM thực hiện, thì có 69,61% DN chủ yếu ở các lĩnh vực như sản xuất trang phục, dệt, chế biến thực phẩm... bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trong đó có 63,73% DN bảo đảm cho người lao động làm việc bình thường; 26,47% DN giảm giờ làm, không tăng ca; 4,9% DN có tình trạng thiếu việc làm; và 4,9% DN cho lao động thôi việc. Ông Tấn nói, do kiểm soát tốt dịch tễ tại TP.HCM, tình hình DN khởi sắc trong những tháng cuối năm nay, đặc biệt là thời điểm phục vụ Tết Nguyên đán . Thế nhưng, khu vực dịch vụ (ngành lưu trú, ăn uống, du lịch), khu vực công nghiệp (ngành dệt may, giày da, gỗ nội thất) vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng vì các hoạt động xuất - nhập khẩu bị gián đoạn. Theo thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, trong 9 tháng năm nay đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của 158.431 người và đã có quyết định cho 149.795 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng tiếp nhận hồ sơ tăng 31.076 người (tăng 24,4%), số có quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp tăng 28.702 người (tăng 23,7%). Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH cho biết từ tháng 6 đến nay đã giải quyết việc làm cho 133.722 lượt người…