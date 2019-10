Mẹ đẻ tố bố ruột và mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi

Theo nội dung đơn gửi Báo Thanh Niên, chị Y. và anh V.N.Q (45 tuổi, ngụ tại chung cư The Flemington ở Q.11, TP.HCM) kết hôn và sinh một con trai là cháu K.

Đến tháng 3.2011, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên quyết định ly hôn, chị Y. được tòa chấp nhận quyền nuôi con, anh Q. sẽ trợ cấp và có quyền thăm con.

Mặc dù chị Y. không muốn nhưng cháu K. đồng ý ở lại với bố nên chị cũng không cấm cản và vẫn gửi tiền trợ cấp cho K. Đến tháng 3.2018, trong 1 lần vào thăm con, chị Y. phát hiện trên người K. có vết bầm tím ở phần tay, chân, mông và lưng. Khi gặng hỏi, cháu K. nói do bố và mẹ kế là chị Đ.N.P đánh. Ngày 21.9.2019, chị Y. cũng nhận được thông tin từ một giáo viên ở trường của con mình về việc cháu K. bị bạo hành với nhiều vết thương bỏng, bầm tím trên cơ thể nên bay vào TP.HCM xem tình hình.

Trao đổi với chúng tôi, giáo viên nói trên cho hay cô giáo chủ nhiệm phát hiện những vết bầm trên người K. từ lúc nhận lớp, thời gian sau càng ngày càng thấy các vết bầm xuất hiện nhiều hơn.

Đỉnh điểm đến ngày 18.9, K. có dấu hiệu mệt lả và khó ngồi. Thấy vậy cô giáo gặng hỏi, K. nói đau ở mông, lúc xem thì có nhiều vết bầm. Quá bức xúc nên một giáo viên trong trường đã gọi cho Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông, Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB-XH để trình báo vụ việc. Ngay sau đó, Công an P.15 (Q.11) tiếp nhận thông tin và đến gia đình anh Q. xác minh sự việc.

Để xác minh rõ hơn về vụ việc cháu K. có thực sự bị bạo hành, chúng tôi đến chung cư The Flemington (Q.11) tìm hiểu. Một người dân sống gần căn hộ gia đình anh Q. cho hay đã từng nhiều lần nghe tiếng mắng chửi của chị P. (mẹ kế của K.), sau đó là tiếng trẻ con khóc. Người này kể: “Lúc trước thì thi thoảng mới nghe cháu khóc do bị đánh , nhưng thời gian gần đây thì nghe nhiều, có khi 11 giờ đêm cũng nghe. Tôi thấy trên người cháu cũng có vết bầm, nhìn xót lắm”.

Một người khác cũng kể với chúng tôi về việc thấy cháu K. có nhiều vết bầm trên lưng và nhiều vết bỏng ở các vùng trên cơ thể. “Khi đoàn kiểm tra đến làm việc, vạch lưng cháu nhìn thấy người cháu bị loang lổ nhiều chỗ lắm. Mình mắt thường cũng thấy chứ không thể nói những vết đó là do tự nghịch được”, chị này nói.

Ngày 1.10, trả lời Thanh Niên, Công an P.15 (Q.11) xác nhận vụ việc nói trên xảy ra trên địa bàn phường và đã chuyển hồ sơ lên Công an quận để tiếp tục điều tra . Công an Q.11 cũng cho biết vụ việc vẫn đang trong giai đoạn xác minh điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.